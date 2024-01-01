Alternatifler - Cube

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.

Metabase

Metabase

metabase.com

Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Sisense

Sisense

sisense.com

Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.

Observable

Observable

observablehq.com

Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.

Mineo

Mineo

mineo.app

Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...

Holistics

Holistics

holistics.io

Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.

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