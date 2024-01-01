Alternatifler - Crozdesk
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc., yazılım endüstrisindeki alıcılar ve teknoloji satıcıları arasında aracı olarak hizmet veren ücretsiz bir çevrimiçi pazar satıcısıdır. Şirket, kullanıcı incelemeleri ve araştırmalarıyla tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun yazılım seçmelerine yardımcı oluyor.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge, yazılım tüketicilerine açık kaynaklı yazılım projelerini kontrol etmek ve yönetmek ve iş yazılımlarını araştırmak için merkezi bir çevrimiçi konum sunan bir web hizmetidir.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
GetApp
getapp.com
2022'nin en iyi iş uygulamalarını keşfedin ve 1 milyondan fazla doğrulanmış derecelendirme ve incelemeye göz atın. Ekibiniz için doğru araçları bulmak amacıyla veriye dayalı öneriler alın ve ayrıntılı açıklamaları okuyun.
Software Advice
softwareadvice.com
Yazılım aramak çok zor olabilir. Yardım edelim. İşletmeniz için doğru yazılımı ücretsiz olarak ve 15 dakika kadar kısa bir sürede bulmanıza yardımcı oluyoruz.
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
Büyüme Araçları, daha fazla müşteri edinmede başarısız olmayı neredeyse imkansız hale getiren aylık bir koçluk hizmetidir. Kanıtlanmış büyüme taktiklerini 1:1 koçluk ve akran desteğiyle birleştiriyoruz, böylece asla bunalmazsınız, takılıp kalmazsınız veya bundan sonra ne yapacağınızı merak etmezsini...
Awardo
awardo.co
Awardso, doğrulanmış iş teknolojilerinden oluşan bir B2B pazarı sağlayan bir Avrupa şirketidir. İncelemeye dayalı platform, arama sürecini kolaylaştırmak, güvenilir yazılım çözümleri ve hizmet sağlayıcılarını tek bir yerde sunmak için oluşturulmuştur. Şirket, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın kavş...
Appvizer
appvizer.com
Profesyonellerin işyerinde rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırmak için doğru yazılımı bulmalarına yardımcı olmak. Appvizer, profesyonellerin daha akıllı çalışmalarına olanak sağlayacak yazılımı kolayca bulmalarını sağlayan bir yazılım karşılaştırıcısıdır. İster girişimci, yönetici, bağımsız ve...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
B2B iş yazılımı ve hizmetleri için dünyanın tek müşteri referans platformu olan FeaturedCustomers, müşteri referansları, başarı öyküleri, vaka çalışmaları ve müşteri videoları gibi satıcı tarafından doğrulanmış müşteri referans içerikleri aracılığıyla potansiyel B2B alıcılarının iş yazılımlarını ve ...
DiscoverCloud
discovercloud.com
Karar vericiler iş yazılımlarını ve araçlarını düzinelerce kategoride bulur ve karşılaştırır: CRM, Proje Yönetimi, Satış Zekası, Pazarlama Otomasyonu, İş Zekası, e-Ticaret Yazılımı, Faturalama, Faturalandırma, APM, Sosyal İzleme, SEO, Yardım Masaları, Güvenlik, Yedekleme & Daha. DiscoverCloud, Chekk...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com, kalabalığın oluşturduğu incelemeler ve sıralamalar için çevrimiçi bir platformdur. Büyüyen kullanıcı listesi, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimleri hakkında sürekli olarak geri bildirim göndermektedir. Bu, son derece modern, en son teknolojiye sahip sıralama algoritmamızı kullana...
B2B Stack
b2bstack.com.br
B2B Stack'te B2B iş dünyasının en çok kullanılan araçlarına ilişkin en iyi değerlendirmeleri bulacaksınız. Satın almayı düşündüğünüz aracı günlük olarak kullanan profesyonellerin görüşlerini öğrenin. Yalnızca satıcının size verdiği güvene bağlı kalmadan, satın almadan önce kullanıcıların yaşadığı k...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest, işletmelere, kuruluşlara ve Profesyonellere en iyi yazılım çözümlerini seçmede yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. SoftwareSuggest, iş yazılımlarını listeleyerek, inceleyerek ve karşılaştırarak süreci basitleştirir. Bu süreçte aynı zamanda yazılım satıcılarının doğrulanmış pot...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest, işletmelere, kuruluşlara ve Profesyonellere en iyi yazılım çözümlerini seçmede yardımcı olan çevrimiçi bir platformdur. SoftwareSuggest, iş yazılımlarını listeleyerek, inceleyerek ve karşılaştırarak süreci basitleştirir. Bu süreçte aynı zamanda yazılım satıcılarının doğrulanmış pot...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Pazarlama Çözümleri, her yıl G2'de yazılım araştıran, karşılaştıran ve satın alan 90 milyondan fazla kişiye açılan kapınızdır. Yazılım satıcıları, 10 yıl boyunca ve 2 milyon incelemeden bu yana güvenilirlik oluşturma ve üretim hatlarını güçlendirme konusunda G2'ye güvendi.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafınd...
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius, profesyonellerin iş teknolojisi ürünlerine ilişkin derinlemesine incelemeler yoluyla gerçek dünya görüşlerini paylaşabilecekleri bir sitedir.