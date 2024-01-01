Alternatifler - Critical Mention
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
Snoopreport
snoopreport.com
Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.