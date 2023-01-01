Alternatifler - Crazy Egg

Userback

userback.io

#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...