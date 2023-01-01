WebCatalog

Alternatifler - Crazy Egg

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç ​​şirketidir.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Convert.com

Convert.com

convert.com

A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Kullanıcı davranışının video kayıtlarıyla web deneyiminizi optimize edin. Her oturumu doğru bir şekilde kaydedin ve ayda yalnızca 14 ABD doları karşılığında yayınlayın.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

İleriyi düşünen ürün ekiplerinin, Apptimize'ın Mobil A/B Testi ve Sürüm Yönetimi platformu aracılığıyla veri odaklı büyümeyi nasıl desteklediğini öğrenin.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

İnsan davranışını tahmin etmek. Sinir bilimi ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.

Silktide

Silktide

silktide.com

Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşt...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant, insanların ne gördüğünü, ilk olarak nereye baktıklarını ve dikkatlerinin ne kadarının tasarımınızın belirli öğeleri tarafından çekildiğini görsel olarak vurgulayan tahmine dayalı bir yapay zekadır.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...

Testeum

Testeum

testeum.com

Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Birleşik gözlemlenebilirlik ve güvenlik Nedensel yapay zeka tarafından desteklenen tek analiz ve otomasyon platformuyla bulut karmaşıklığını basitleştirin ve daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yenilik yapın.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Userback

Userback

userback.io

#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...

WalkMe US

WalkMe US

walkme.com

WalkMe™'nin Dijital Benimseme Platformu (DAP), işletmenizin çevrimiçi deneyimi basitleştirmesine ve kullanıcıların kafa karışıklığını ortadan kaldırmasına olanak tanır.

Statsig

Statsig

statsig.com

Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Geleneksel araçlar önünüze bir hata listesi sunabilir, ancak Zipy size gerçek zamanlı müşteri yolculukları aracılığıyla hangilerinin önemli olduğunu söyler.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee ile çevrimiçi işinizi takip edin ve optimize edin. Analitikler, Huniler, Otomasyonlar, A/B Testi ve daha fazlası.

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