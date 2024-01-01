Alternatifler - Crayon
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
Zulu5
zulu5.com
Zulu5'in reklam zekası araçlarıyla reklamcılık risklerinizi ve fırsatlarınızı keşfedin. Reklamverenler, yayıncılar ve ajanslar için tasarlanan platformumuz, geçmiş başarıları belirlemenize, mevcut kampanyaları uyarlamanıza ve kampanya başarısını artırmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için yeni...
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
VisualPing.io
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ, proaktif pazar ve teknoloji taramasıyla ilişkili kaynak ve veri kısıtlamalarını çözerek şirketler arasında daha iyi ve daha sürdürülebilir eşleşmeler sağlamak amacıyla kuruldu. İlk elden deneyimlerimizden biliyoruz ki, dış etkileşimleri başlatmaktan sorumlu ekipler sıklıkla veri, araç ve...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI, ipotek sektörünün içgörüleri toplamasına ve organize etmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan gerçek zamanlı bir piyasa istihbaratı içgörü platformudur. TrustStar, rekabetçi gayrimenkul fırsatları hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler arayan kredi görevlileri ve satış yön...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright LOOP, web sitesi talebi oluşturma, dönüşümler ve gelir artışı için kodsuz bir OBM (Organik Tabanlı Pazarlama) platformudur. LOOP, rakiplerinizi geride bırakacak iş zekası sağlamak için büyük veriyi, makine öğrenimini ve yapay zekayı kullanır. Karmaşık verileri basitleştirerek haftalarca s...
Hermix
hermix.com
Hermix, kamu sektörü satışlarına yönelik ilk pazar analitiği platformudur. İhale takibi ve piyasa istihbaratı ile şirketlerin kamu ihalelerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük veri halihazırda perakende, tüketici ve B2C/B2B'de yoğun olarak kullanılıyor. Hermix ile modern analizler B2G - İşletm...
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almasına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hız...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi, B2B şirketlerine karar verme süreçlerini hızlandırmak için gerçek zamanlı içgörüler, bilgiler ve verilerin bir karışımını sağlamak amacıyla yapay zeka teknolojisini kullanan bir Pazar İstihbaratı Çözümüdür.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...
Ubico
ubico.io
Ubico, satış ve pazarlama organizasyonları için yapay zeka destekli bir müşteri adayı etkileşim platformu sağlar. Ubico, Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks gibi önde gelen küresel şirketlerle çalışmaktadır. Otomasyonun gücüyle lider etkileşimini dönüştürün. Ubico, yaygın e-postalar oluşturan ve t...
Fundz
fundz.net
Fundz, satış tetikleyici etkinlik platformu™ olup, yeni finansman turları, yeni yönetici işe alımları ve satın almalar gibi önemli iş tetikleyici olaylardan sonra insanların daha fazla müşteri keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve kapatmasına yardımcı olmak için sıfırdan oluşturulmuş türünün ilk çözüm...
Behavio
behaviolabs.com
Yaratıcı reklamcılığa yönelik otomatik analiz platformu Behavio, veriye dayalı kararlar vermek ve reklam kampanyalarını maksimum etki için optimize etmek isteyen her marka yöneticisi, pazarlamacı, stratejist, araştırmacı veya CEO için değerli bir kaynaktır. Web tabanlı ortam, kullanıcıların reklamla...
EQI Data
eqidata.com
G-data, Çin'deki çevrimiçi işletmeler için gerçek zamanlı, çok platformlu entegre, gelişmiş analitik SaaS çözümü sunan, yapay zeka destekli, tescilli bir iş zekası modeli yazılımıdır. G-data, canlı, dinamik, çok platformlu veri analizi, tahminler ve öneriler sunmak için tüm e-Ticaret ve sosyal medya...
Cypris
cypris.ai
Cypris, araştırma-geliştirme ve inovasyon ekipleri için oluşturulmuş bir pazar istihbarat platformudur. Her gün 150'den fazla ülkeden, yeni girişimler, patentler, araştırma makaleleri, startup'lar ve daha fazlası dahil 500 milyondan fazla veri noktasını analiz ediyor ve takip ediyoruz. Bloomberg Ter...
BoardEx
boardex.com
BoardEx, iş geliştirmeyi ilerletmek ve ilişki sermayesi yönetimini geliştirmek için kurumsal çözümler sunan, yönetici zekası ve ilişki haritalama çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. 350.000'den fazla kullanıcının güvendiği BoardEx, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 2,1 milyon profilindeki...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Birkaç tıklamayla verileri içgörülere dönüştürün — AppstoreSpy, mobil alanda çığır açmanıza yardımcı olacak karmaşık görevler için kullanımı kolay araçlar sunar. Araçlarımız, kullanıcıların hangi uygulamanın bir sonraki büyük gelişme olabileceğini, piyasadaki rakipleri yenebileceğini veya en iyi yat...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade, işletmelerin günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmasına yardımcı olan bir yazılım platformudur. B2B ortamında size somut rekabet avantajı sağlamak için rakipleriniz, iş ortaklarınız ve müşterileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®), hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için en yüksek frekans ve en yüksek çözünürlüklü coğrafi konum, harcama ve etkinlik verilerini ve tüm etkinlik türlerini içeren tescilli Integrated Data Model™ özelliğine sahiptir. Destinasyon doluluğu, pazarlama ...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC), kuruluşların daha akıllı kararları daha hızlı almasını sağlayan lider bir rakip istihbarat platformudur. Bir kuruluşun rakiplerinin küresel dijital ayak izini gerçek zamanlı olarak izlemek için yapay zekayı ve verileri düzenlemek için pazar analistlerini kullanıyor. Müşteril...
Gain.pro
gain.pro
Dünyadaki büyük işletmelerin ~%75'i özeldir ancak bunların görünürlüğünü kazanmak kolay değildir. Gain.pro, "yüksek teknoloji ve yüksek dokunuş" yaklaşımını kullanarak özel pazarlara daha fazla görünürlük sağlama misyonundadır. Bunu, gelişmiş kaynak bulma teknolojisini en yüksek kalitede yerelden ye...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Databook
databook.com
Databook, Stratejik İlişkiler Yönetimi (SRM) için sektörün ilk platformudur. Henüz SRM'yi duymadıysanız endişelenmeyin; bu yeni bir şey. SRM, müşteri ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayarak satıcıların müşterilerle olan bağlantılarını derinleştirmeye ve genişletmeye yönelik bir pazara açılma sürecid...
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platform, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, yeni tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel ...
Web CEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer, daha fazla hedef kitle oluşturmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı iletişim, şirket verileri ve hedef kitle istihbaratı çözümleri sunar. Bölgenizde yeni hesaplar, bir sonraki en iyi mühendislik veya satış elemanınızı, ideal bir podcast konuğunu ve hatta bir sonraki ortağınız...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilan...