WebCatalog
CPU-Monkey

CPU-Monkey

cpu-monkey.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CPU-Monkey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşlemci / CPU karşılaştırmamız iki CPU'yu karşılaştırmanıza yardımcı olur. Cinebench R20, Cinebench R23 ve Geekbench 5'in kıyaslama sonuçlarının yanı sıra iGPU'nun FP32 ham performansını (GFLOPS) kullanıyoruz.

Web Sitesi: cpu-monkey.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CPU-Monkey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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