CPU-Monkey

İşlemci / CPU karşılaştırmamız iki CPU'yu karşılaştırmanıza yardımcı olur. Cinebench R20, Cinebench R23 ve Geekbench 5'in kıyaslama sonuçlarının yanı sıra iGPU'nun FP32 ham performansını (GFLOPS) kullanıyoruz.

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