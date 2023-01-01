WebCatalog
Coverr

Coverr

coverr.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Coverr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Coverr, ticari ve ticari olmayan kullanıma yönelik güzel ücretsiz stok videolar içeren bir kaynaktır; herhangi bir atıf yapılmasına gerek yoktur. Bir sonraki projeniz için video ararken gideceğiniz yer burası olmalıdır.

Web Sitesi: coverr.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coverr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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