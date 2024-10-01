Alternatifler - Courier

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap, geliştirici ekiplerinin e-posta altyapısını tek bir yerden test etmesine, göndermesine ve kontrol etmesine yönelik bir E-posta Dağıtım Platformudur ve aylık 150.000'den fazla aktif kullanıcı tarafından desteklenmektedir. Mailtrap, e-postalarla çalışmak için gerekli tüm araçları sağlar. E-p...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal, 1 milyondan fazla işletmenin günde 12 milyardan fazla mesaj iletmesine olanak tanıyan bir müşteri etkileşim platformudur. Çok kanallı mesajlaşma platformu e-postayı, anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşmayı, SMS'i ve Apple'ın Canlı Etkinliklerini destekler. Üstün mimariyle desteklene...

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark, geliştiricilerin ve ürün ekiplerinin gerçekten sevdiği e-posta dağıtım hizmetidir. İşlem ve pazarlama e-postaları gönderin ve bunları her zaman gelen kutunuza alın. Postmark, işlem ve promosyon mesajlarını paralel ancak ayrı gönderme altyapısı üzerinden yönlendirerek sektördeki en iyi tesl...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm t...

Emma

Emma

myemma.com

Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve ...

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışlarınıza ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka...

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, L...

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları...

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch, Destek, Pazarlama ve Satışlarınız için en yüksek puan alan müşteri iletişim platformudur. HelpCrunch ile dönüşümleri ve satışları artırın, desteği iyileştirin ve daha hızlı büyüyün. Özellikler şunları içerir: - Canlı sohbet - Chatbot - Bilgi tabanı - E-posta pazarlama - Açılır pencereler...

GoZen

GoZen

gozen.io

GoZen Notify, daha fazla müşteri katılımı ve elde tutma için yapay zeka destekli bir web push bildirimidir. Bu yeni çağ pazarlama kanalını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz: Ürün duyurusu Yeni blog gönderileri duyurusu Kişiselleştirilmiş mesajlar gönderme Etkinlik ve canlı yayın uyarıları Lokasyon...

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini...

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Python, Ruby, PHP, C#, Node.js veya Java kullanıyor olsanız da, uygulamanızdan zahmetsizce e-posta göndermenizi, almanızı ve takip etmenizi sağlayan bir dizi güçlü API. Kolay SMTP entegrasyonu ve basit, RESTful API, işlemsel veya toplu e-posta göndermenin karmaşık ayrıntılarını ortadan kaldırır. İst...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak ol...

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet, dünya çapında 150.000'den fazla şirket tarafından pazarlama ve işlem e-postalarını oluşturmak, göndermek ve takip etmek için kullanılan güçlü bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Mailjet'in esnek altyapısı, e-posta API'miz aracılığıyla, gönderimin yoğun olduğu dönemlerde bile saatte 15 milyon...

Sender

Sender

sender.net

Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...

Transpond

Transpond

transpond.io

Aboneleri yönetin, güzel şablonlar tasarlayın, otomatik e-postalar oluşturun ve kampanyaları gönderip izleyin. Son teknoloji bir pazarlama platformu olan Transpond'a hoş geldiniz. Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekic...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebi...

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise, oyunlar için mevcut en gelişmiş canlı operasyon motorudur ve stüdyoların oyuncularını ömür boyu elinde tutmasına olanak tanır. UserWise, gelişmiş segmentasyon araçları, sezgisel bir canlı çalışma takvimi, görsel bir kampanya oluşturucu ve özelleştirilebilir çerçevelerle gücü ellerinize ver...

Knock

Knock

knock.app

Knock, sizinle birlikte ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır. Kullanıcıların ilgisini çekmek, kanallar arası iş akışlarını güçlendirmek ve bildirim tercihlerini yönetmek için API'lerimizi kullanın. Temel özellikler: - Şablon yönetimi - Uygulama içi bildirimler -...

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