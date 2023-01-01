Alternatifler - CoSchedule
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
ShareThis
sharethis.com
Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.
Taboola
taboola.com
Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Paper.li
paper.li
Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
Arena
arena.im
Arena is developing the next generation of live engagement tools powered by first party data, to build trusted, live audiences everywhere. Our solutions - Live Chat, Live Blog, Arena Personas) leverage the most popular features from social media to quickly create deep engagement on any platform you ...
Shareaholic
shareaholic.com
We are a global team dedicated to helping brands and publishers engage their audiences with every website visit. Shareaholic has been in business for over a decade, love what we do and live for delighting our customers. Our product suite has won many prestigious global awards (including from MIT and...
emlen
emlen.io
emlen is the #1 buyer enablement platform to facilitate the exchange of sales content and collaboration between seller and buyer. emlen focuses on sales and revenue teams with its unique digital sales room technology to boost sales velocity in the buyer-led era.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb provides prominent technology brands like IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform and Veeam — along with many other growing brands — with a powerful, flexible and easy-to-use channel marketing automation platform. Since 1999, StructuredWeb has combined an innovative platform with proven...
GetSocial
getsocial.io
Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla iç...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Pepper Content
peppercontent.io
İçerik pazarlamayla gelirinizi hızlandırın Pepper CMP, pazarlama ekiplerinin, üretken yapay zekanın ve uzman yetenek ağımızın gücüyle içeriği hızlı ve geniş ölçekte düşünmelerine, oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, performans için tasarlanmış dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformu (DSP) olan Zemanta One'ı sunuyor.
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.
Skyword360
skyword.com
Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.