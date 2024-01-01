Alternatifler - Corus

Sticky

tobii.com

Pazarlama yatırımınızdan daha iyi bir getiri elde etmek mi istiyorsunuz? Sticky by Tobii, yaratıcı tasarımlarınızın hedef kitleniz tarafından en çok kullandıkları cihazlarda nasıl karşılandığını analiz eden çevrimiçi bir göz izleme yazılımı ve anket aracıdır. Reklamların, ambalajların ve videoların ...