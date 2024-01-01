Alternatifler - CoreWeave

Encord

encord.com

Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...