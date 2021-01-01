Alternatifler - Cordial

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.