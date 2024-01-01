Alternatifler - Constellation Research
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
SparkToro
sparktoro.com
Misyonumuz, hedef kitlenize ulaşan web sitelerini, blogları, podcast'leri, sosyal hesapları ve yayınları keşfetmenizi kolaylaştırmaktır.
TechInsights
techinsights.com
Yetkili Yarı İletken ve Mikroelektronik İstihbarat Platformu.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow, kullanım durumunuz için en iyi bulut altyapısını ve API ürünlerini belirleyerek, her büyük karar için sizi haftalarca süren can sıkıcı analizlerden kurtarır.
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas, bir yandan yatırımcılar için anlaşma oluşturma, yürütme, izleme ve çıkışa kadar tüm yatırım sürecini tamamen entegre etmeyi ve kolaylaştırmayı, diğer yandan girişimciler için farklı aşamalarda tekrarlanan sermaye artırımını kolaylaştırmayı amaçlayan Artırılmış Yatırım İstihbarat Platformu'...
SPEEDA Edge
sp-edge.com
Experience the transformational power of SPEEDA Edge, an ground-breaking innovation research hub that redefines efficiency and cost-effectiveness. Combining expert analysts, robust data engineering, and global operations in the US, Japan, and Sri Lanka, SPEEDA Edge empowers exploration across 1000+ ...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace, küçük hukuk firmaları için hazırlanmış bir yazılım, araç ve hizmet karşılaştırma platformudur. Lumose Marketplace'te amaç, avukatlara, müşteri portalı yazılımından avukat yardımcı işe alım hizmetlerine kadar, firmaları için tedarikçi alışverişine en iyi alternatifi sunmaktır. Lum...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Bilgi Hizmetleri, keşif, dergi ve e-paket hizmetleri, araştırma veritabanları, e-kitaplar, dijital arşivler, sağlık hizmetleri kaynakları, kurumsal kaynaklar, okuyucu danışmanlığı ve daha fazlasını içeren, kurumlara yönelik bilgi kaynaklarının lider sağlayıcısıdır. EBSCO, akademik kurumların, ...
buyr
buyr.com
Buyr.com alışveriş yapmanın yeni yoludur, kullanımı kolaydır ve mağazaya göre değil ürüne göre alışveriş yapmanızı sağlar. Buyr.com size en iyi fiyatları sunmak için patentli bir algoritma geliştirdi. İlk bakışta, buyr.com diğer birçok e-ticaret iş platformuna benzeyebilir; Buyr.com'un diğerlerinde...
Baymard
baymard.com
Baymard Institute provides you with 130,000+ hours of large-scale UX research – uncovering what designs cause usability issues, how to create “State of the Art” user experiences, and how your UX performance stacks up against industry leading sites. The research is published as articles, benchmarks,...
Batimatech
batimatech.com
Batimatech, misyonu Batimatech'in iş ekosistemi ve kurumlarında yeniliği, işbirliğini, çevikliği ve en iyi dijital çözümlerin entegrasyonunu teşvik etmek olan inşaat, teknoloji ve sürdürülebilirlik topluluğu için katalizör görevi gören kar amacı gütmeyen bir kuruluştur (NPO).
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research, dünya çapındaki teknoloji liderlerine, yenilikçilere ve karar vericilere uygulanabilir araştırma ve stratejik rehberlik sağlayan küresel bir teknoloji istihbarat firmasıdır. ABI Research, son pazar şirketlerinin kesişim noktasında benzersiz bir konuma sahiptir ve Başarılı teknoloji uy...
Pangea.ai
pangea.ai
Teknoloji ekiplerinin işe alınması, şirketlerin karşılaşacağı en büyük iş zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Pangea.ai, daha hızlı ve basitleştirilmiş işe alım için üst düzeyde denetlenen kalkınma ajanslarını bir araya getirerek, parçalanmış bir yetenek pazarında işe alım zorluklarını çözüyor....
Omdia
omdia.com
Omdia is a global analyst and advisory leader that helps you connect the dots across the technology ecosystem. Omdia's deep knowledge of tech markets combined with Omdia's actionable insights empower organizations to make smart growth decisions.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research is the only provider of case-based technology research. Nucleus Research delivers the insight, benchmarks, and facts that allow Nucleus Research's clients to make the right technology decisions, every day. Nucleus Research's research approach builds on in-depth assessments of actual...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com, aynı zamanda paradan tasarruf etmenize de yardımcı olan, türünün en iyisi Bulut Çözümü İş Yazılımı ve Altyapısına yönelik bir Çevrimiçi, Keşif, Öneri ve İşlem Platformudur. MyCloudbazaar, son kullanıcılara, tek oturum açma, birleştirilmiş fatura ve kullanım başına ödeme modeli il...
mTab
mtab.com
mTab is an award-winning market insights platform that leading data-driven enterprises rely on. The mTab platform transforms data sources into streamlined stories to help brands better understand their customers and competitors to empower decisions and deliver exceptional experiences.
digitGaps
digitgaps.com
DigiGaps, Fortune Global 500 tarafından tercih edilen ve Forbes Global 2000 ile Global RepTrak 100 tarafından tercih edilen bir ortak olan Kaliforniya merkezli bir küresel pazar istihbarat şirketidir. DijiGaps, kullanıma hazır raporlar biçiminde küresel iş bilgileri, içgörüler ve istihbarat sunar. s...
Clarivate
clarivate.com
Clarivate is a leading global information services provider. Clarivate connects people and organizations to intelligence they can trust to transform their perspective, their work and our world. Our subscription- and technology-based solutions are coupled with deep domain expertise and cover the area...
CarrierSource
carriersource.io
CarrierSource is a carrier review website made for trucking companies to build a fair reputation online, while providing brokers and shippers another layer in their vetting process with peer reviews. Every active carrier has a free profile on CarrierSource where they can publicly showcase their comp...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki, Hollanda'nın bir numaralı yazılım tavsiyesi sitesidir. Serbest meslek sahibi kişilerden, KOBİ girişimcilerinden büyük kurumsal karar vericilere kadar Hollandalı şirketler, iş yazılımlarını keşfedip ondan seçiyor. Bunu Appwiki araştırmasına ve geçmişlerine, kullanıcı incelemelerine ve yazılı...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders is a private sales website of SaaS web tools for Startups! Every week SaaS Invaders helps you to discover a selection of 4 web tools with great discount. You just need to register for free and then you can enjoy apps very useful for your business with very interesting pricing. Come to ...
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com is the world's first online Software-Store that helps you compare and choose the right software for your needs. Techjockey.com is a team of IT Ninjas having decades of expertise in cross-platform skills and quality-integrated techniques for software product analysis. With a team of e...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com is a massive online trading platform that is skillfully bringing you a wide range of exporters and manufactures belonging to diverse backgrounds from across the globe. Tradewheel.com is the most prominent leading platform for global traders to meet and come together to strengthen cro...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
Experts Exchange powers the growth and success of technology professionals worldwide. Solve faster with Experts Exchange database of 4 million+ technology solutions, learn technology skills with researched articles and videos, and build your career with Experts Exchange extensive global network.
GigaOM
gigaom.com
Gigaom helps today's business person make sense of the enormous technological changes that are sweeping our world. Gigaom does this through webinars, analysis and industry-leading research. More than 2 million monthly unique readers turn to Gigaom to better understand major technology disruptions an...
Olive
olive.app
Experience the future of IT decision-making and software sourcing with Olive. Olive is the only software sourcing platform that combines the power of AI with human expertise to help you make better decisions. Olive's platform empowers you to centralize your RFx process, collect insights, evaluate ...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmesine yardımcı olan, yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitik alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. LexisNexis, avukat...
IDC
idc.com
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchase...
Forrester
forrester.com
Forrester dünyadaki en etkili araştırma ve danışmanlık firmalarından biridir. Forrester, teknoloji, müşteri deneyimi, dijital, pazarlama, satış ve ürün fonksiyonlarındaki liderlerin büyümeyi hızlandırmak için müşteri takıntısını kullanmalarına yardımcı oluyor. Forrester'ın tescilli araştırması, dan...
Gartner
gartner.com
Gartner delivers technology research to global technology business leaders to make informed decisions on key initiatives.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile, kuruluşların uzmanlık içeriklerini kullanarak potansiyel müşterilerden daha yüksek kalitede gelen etkileşim elde etmelerine yardımcı olan, bulut tabanlı yönetilen bir hizmet ve uzman arama motorudur. ExpertFile'ın çözümü, arama sıralamasını iyileştirmeye, pazar görünürlüğünü artırmaya ya...