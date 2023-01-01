Yaygın olarak Con Edison veya ConEd olarak bilinen Consolidated Edison, Inc., 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık yıllık geliri ve 62 milyar doların üzerindeki varlıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yatırımcıların sahip olduğu enerji şirketlerinden biridir.

Web Sitesi: coned.com

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