Alternatifler - Cologix

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...