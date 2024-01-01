Alternatifler - Collabstr
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Zlappo
zlappo.com
En akıllı Twitter otomasyon uygulamasıyla hedef kitlenizi hızla büyütün. Diğerleri tweetleri planlar. SONUÇLARI teslim ediyoruz.
LiveReacting
livereacting.com
Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
Sosyal medya profilleri ve web sitelerinde güvenli ve sivil çevrimiçi tartışmaları teşvik etmek için yapay zekanın ve eğitimli insan moderatörlerin gücünü birleştiriyoruz. Yapay zeka, zararlı yorumları otomatik olarak tespit edip gizlerken, insan moderatörler de yanlış pozitifleri önleyerek ifade öz...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy, Dropispy (SaaS) yazılımının sahibi veya lisans sahibidir. Facebook dahil sosyal ağlarda toplanan milyonlarca reklamı kullanıcılarına sunan bir ürün arama aracıdır. Dropispy, çok gelişmiş arama aracı sayesinde e-tüccarların kazanan ürünleri bulmasına olanak tanır.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'ta...
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...
Cretorial
cretorial.ai
Cretorial Medya Hizmetleri Pvt. Ltd., marka oluşturma, sosyal medya yönetimi ve etkileyici yönetimi konularında uzmanlaşmış bir teknoloji medyası girişimidir. Cretorial ayrıca sloganların, etiket satırlarının, altyazıların, hashtag'lerin ve diğer mikro içerik türlerinin oluşturulma şeklini bozacak ş...
Convosight
convosight.com
Convosight, topluluk yaratıcılarının topluluklarından sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlama misyonundadır. Çevrimiçi topluluklarını oluşturmak, büyütmek, etkileşime geçmek ve para kazanmak isteyen topluluk oluşturucular için türünün ilk örneği olan topluluk yönetimi platformu oluşturmak. Ba...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid, yüksek kaliteli Instagram takipçileri, beğenileri ve görüntülemeleri konusunda dünyanın lider sağlayıcısıdır. Başkalarının Instagram profillerini büyütmelerine yardımcı olmak isteyen bir grup sosyal medya uzmanı tarafından 2012 yılında kuruldu ve o zamandan beri sektörde bir güç merkezi hal...
Brolly
brolly.com.au
Brolly, hükümetin uyumluluğu göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, Avustralya'nın ilk sosyal medya arşivleme aracıdır. Brolly, Avustralya'da veri depolama da dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılayan basit, yenilikçi bir arşiv çözümü sağlamak üzere Melbourne'da oluşturulmuştur, böylece...
Brandle
brandle.net
Brandle, şirketlerin markalarının özelliklerini, kimliklerini ve web üzerindeki ve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK ve daha fazlasını içeren tüm önemli sosyal ağlardaki ilişkilerini yönetmeleri için kapsamlı bir sistem sağlamaya kendini adamıştır. Sosyal medya yönetişimi ve web va...
BotRemoval
bot-removal.com
BotRemoval ile Instagram hesabınızı analiz etmek, temizlemek ve korumak için mükemmel bir şansa sahipsiniz. Botlar ve ticari hesaplar gibi istenmeyen takipçileri tespit etmek için BotRemoval'ın tarama özelliğini kullanın. Etkileşim oranınızın büyümesini engelleyen gereksiz hesapları takipçi listeni...
BitSignal
mybitsignal.com
Dijital Kartvizit profesyonelleri övgüyle söz ediyor. İletişim bilgilerinizi, uygulamalarınızı, web sitelerinizi ve sosyal bağlantılarınızı paylaşın. Ücretsiz profilinizi bugün oluşturun; uygulamaya gerek yok.
WebPurify
webpurify.com
WebPurify, dünyanın önde gelen markalarına yönelik ölçeklenebilir hibrit yapay zeka ve insan içeriği denetleme çözümleriyle topluluklara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veriyor. Herhangi bir markanın spesifikasyonlarına göre sorunsuz bir şekilde filtrelenen multimedya içeriğiyle, pazarlarda...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll, Çok Platformlu Sosyal Medya Anketleri ve Testleri sunuyor.
Tweet AI
tweetai.com
Twitter / X'te sosyal medya etkileşimini artırın ve işletmenizi büyütün TweetAI.com size şu konularda yardımcı olabilir: * Tek tweet'ler: saniyeler içinde bir sonraki tweet'inize ilham verin. * Konular: Konularınıza ilham verin. * Yanıtlar: ÜCRETSİZ Chrome uzantımızla tek tıklamayla yanıtlarınıza i...
Trooya
trooya.com
Trooya, müşterilere yanıt vermenizi, sorunlarını çözmenizi ve iyi niyetlerini kazanmanızı sağlayan bulut tabanlı bir sosyal medya iletişim merkezidir.
Spikerz
spikerz.com
Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisaya...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo, çevrimiçi varlığınızı artırmak için sosyal medya etkinliklerinizi otomatikleştiren birinci sınıf bir Sosyal Medya pazarlama ve büyüme hizmetidir. Somiibo, diğer kullanıcılarla etkileşime girerek bu kullanıcılardan sosyal sinyaller alması nedeniyle karşılıklı ilişki temelinde çalışır. Somiib...
Ready For Social
readyforsocial.com
Yaptığımız her şeyin merkezinde ReadyForSocial yazılım platformumuz yer alıyor. Bununla #pazarlama ve #satış ekiplerinizin B2B müşterileriyle iletişimde daha etkili olmalarını sağlıyoruz. #SocialSelling ile satış profesyonellerinin #SosyalMedya'da alakalı olmalarına yardımcı oluyoruz, böylece müşter...
Rav
rav.ai
RAV.AI, yapay zeka ile video düzenleme ve yayınlamada devrim yaratmayı hedefliyor. RAV.AI, videonuzu profesyonel estetik hale getirmek için son derece gelişmiş ve profesyonel ses ve video işleme tekniklerini kullanan, AI tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Platform, kullanıcıların ham video çek...
Publing
publing.co
Publing, sosyal medya platformlarından gönderileri toplar ve bu gönderileri önceden tasarlanmış ekranlarda, web sitelerinde, reklam ekranlarında ve ev dışı reklamlarda görüntüler. Yayıncılık, içerik iyileştirme özelliklerini kullanarak iyi tasarlanmış, tamamen özelleştirilmiş bir ekranla işletmeler...
Panvy
panvy.com
Panvy, SMM işinizi hızlı ve kolay bir şekilde büyütmenize yardımcı olabilir. Panvy'nin ekibi bir dizi son teknoloji SMM projesini başarıyla gerçekleştirdi ve şu anda pazarda lider konumda. Bugün Panvy size Panvy'nin başarısını paylaşmanızı ve yalnızca 5 $ karşılığında birkaç tıklamayla kendi çevrimi...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...
Growapp
growapp.digital
Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial, markaların müşterilerinin yardımıyla etkileşimi artırmasına, güven oluşturmasına ve daha fazla satış yapmasına yardımcı olan eksiksiz bir UGC platformudur. EmbedSocial bunu, tüm büyük sosyal medya ağlarıyla resmi API entegrasyonları sağlayarak ve EmbedSocial müşterilerinin kullanıcı ta...
Drop
usedrop.io
Drop, markaların ve perakendecilerin doğrudan Instagram Direkt Mesajları aracılığıyla satış yapmalarını sağlayarak sosyal ticarette devrim yaratıyor. İşletmeler, Drop'un platformuyla sosyal medyadaki hedef kitlelerini kolayca yakalayabilir, dönüşüm oranlarını artırabilir ve takipçilerini ömür boyu ...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai, en son yapay zeka teknolojisi ile Dream100 Engagement'in güçlü stratejisinin kesişmesinden doğan yenilikçi bir araçtır. Yapay zekayı kullanarak Dream100'ün (Dream müşterilerini bir Nişin müşterilerini etkileyebilen LinkedIn yaratıcıları) LinkedIn gönderileriyle insan benzeri yorumlarla ...
CrowdSpark
crowdspark.com
CrowdSpark, markaların ve medya şirketlerinin kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği toplayarak, yöneterek ve yayınlayarak bağlantılar ve topluluk oluşturmasına yönelik hepsi bir arada bir çözümdür.
eCairn
ecairn.com
eCairn, Satış, Pazarlama ve Topluluk Yönetimi için Sosyal Zeka konusunda uzmanlaşmış bir yazılım şirketidir eCairn, Finansal Danışmanlara, dijital varlıklı grupları keşfetmeleri ve işleri büyütecek ilişkiler kurmaları için bir sosyal medya araştırma çözümü sunuyor. Daha spesifik olarak: * Twitter'...
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout, güzellik ve moda için etkileyici bir pazar yeridir.
Audiogram
getaudiogram.com
Odyogram, sesli yaratıcıların podcast'lerinin hak ettiği izleyiciyi sosyal videoyla çekmesine yardımcı olacak güçlü araçlar yaratır. Odyogram, en iyi ses anlarınızı ilgi çekici odyogramlara dönüştürür. * Yeni dinleyiciler yakalayın. 1000'den fazla podcast'in ardından kazanan bir tanıtım stratejisi ...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo, bugüne kadar müşterileri için +55 milyon doğal görüntüleme sağlayan toplam +160 Markalı İçerik videosuyla önde gelen Avrupalı markalarla çalışan lider bir YouTube dijital ajansıdır. Hızlı Tüketim Ürünleri, oyun, mobil uygulamalar, oyuncaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm sektörlerle çal...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social, Instagram'da görünürlüğünüzü artırmanıza ve yeni müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost, Tours'da bulunan Fransız merkezli bir şirkettir. PerfectPost'un misyonu, bireylere, değer verdiğimiz bir platform olan LinkedIn'in tüm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamaktır. PerfectPost, bu inanılmaz ağ aracılığıyla deneyimlediklerimize benzer başarı fırsatları sunarak, LinkedIn'...
Kimola
kimola.com
Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenl...
Flockler
flockler.com
Lockler platformu, markaların hizmetlerinde kullanıcı tarafından oluşturulan sosyal içeriği derlemesine, analiz etmesine ve görüntülemesine olanak tanıyarak dönüşüm oranlarını ve kalma süresini artırır. Flockler'a Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain ve UEFA gibi kuruluşlar güvenmektedir. Tüm p...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare, hedef kitlenizin içeriğinizi mümkün olan en iyi şekilde, yani paylaşılmasını istediğiniz şekilde paylaşmasını sağlamanıza yardımcı olur!
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için markaları sosyal medya etkileyicileriyle buluşturan, self-servis etkileyici pazarlama platformudur. Platform, markaların kitle demografisine, katılım oranlarına ve diğer ilgili ölçümlere göre etkileyicilere göz atabileceği ve seçebileceği bir pa...
ReplyMind
replymind.com
ReplyMind, LinkedIn, Twitter ve Product Hunt'ta düşünceli yanıtlar oluşturmak için tasarlanmış bir SaaS aracıdır. ReplyMind kendisini sosyal medya platformlarında ağ oluşturma konusunda başvurulacak kişisel asistan olarak konumlandırıyor. Kesintisiz ve tek tıklamayla otomatik yanıt aracı sunarak Re...
Postwise
postwise.ai
Mükemmel sosyal medya gönderisini oluşturmaya yönelik yapay zeka destekli çözüm Postwise ile tanışın. Dünyanın en iyi performans gösteren gönderileri üzerine özel olarak eğitilmiş son teknoloji yapay zeka ile sosyal medyadaki etkileşiminizi ve erişiminizi artırın. Postwise AI büyüsünün gücünü zate...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux, Pinterest'teki işinizi büyütmenize olanak tanıyan dijital bir araçtır. Pinflux, e-ticaret, web siteleri, bloglar ve hatta sosyal ağlar için büyüyen trafik kaynağıdır. Pinterest'in gelişmesiyle birlikte içerik bulmak, görevi otomatikleştirmek ve trafik akışını artırmak için Pinflux'u kullana...
OneAll
oneall.com
Farklı kaynaklardan gelen kullanıcı verilerinizi, web üzerinden sağlanan araçlar ve tam donanımlı bir JSON/REST API tarafından desteklenen son teknoloji ürünü bir güvenlik ortamında yeniden birleştirin ve bunlara erişin. Kullanıcılarınıza odaklanın ve bırakın teknolojiyle biz ilgilenelim.