Alternatifler - Cloudflare Stream
YouTube
youtube.com
YouTube, merkezi San Bruno, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım platformudur. Üç eski PayPal çalışanı (Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim) hizmeti Şubat 2005'te oluşturdu. Google, siteyi Kasım 2006'da 1,65 milyar ABD dolarına satın aldı; YouTube artık Google'ın yan kurul...
TikTok
tiktok.com
Çin'de Douyin (Çince: 抖音; pinyin: Dǒuyīn) olarak bilinen TikTok, 2012 yılında Zhang Yiming tarafından kurulan Pekin merkezli bir İnternet teknolojisi şirketi olan ByteDance'e ait bir Çin video paylaşım sosyal ağ hizmetidir. 3 ila 15 saniyelik kısa müzik, dudak senkronizasyonu, dans, komedi ve yetene...
Twitch
twitch.tv
Twitch, Amazon'un bir yan kuruluşu olan Twitch Interactive tarafından işletilen bir video canlı yayın hizmetidir. Haziran 2011'de genel ilgi alanına yönelik yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak tanıtılan site, müzik yayınlarına, yaratıcı içeriğe ve son zamanlarda ek olarak e-spor yarış...
Rumble
rumble.com
Rumble, hak yönetimi video platformunuzdur. Tüm profesyonel, sosyal ve viral videolarınızı barındırın, dağıtın ve para kazanın.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...
抖音
douyin.com
Douyin, kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine ve güzel hayatlarını kaydetmelerine yardımcı olan kısa bir video platformudur.
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion, öncelikle Vivendi'ye ait olan bir Fransız video paylaşım teknolojisi platformudur. Kuzey Amerika lansman ortakları arasında BBC News, VICE, Bloomberg ve Hearst Digital Media vardı. Dailymotion dünya çapında 25 dilde ve yerel ana sayfalar ve yerel içerik içeren 43 yerelleştirilmiş versiy...
优酷
youku.com
Video oynatma, video yayınlama, video arama ve video paylaşımı sağlayan video hizmet platformu Youku, Pekin, Çin merkezli bir video barındırma hizmetidir.
Wistia
wistia.com
Wistia Inc., Cambridge, Massachusetts'te bulunan bir video yazılımı şirketidir. Wistia, işletmelere yönelik analitik ve pazarlama işlevleriyle video barındırma hizmetleri sağlar. 2017 yılı itibarıyla 300.000 şirketin Wistia'yı kullandığı iddia ediliyor. 2018 itibarıyla Wistia'nın 87 çalışanı vardı.
Embed.so
embed.so
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