Alternatifler - Clarify
MATLAB Online
mathworks.com
MATLAB Online, İnternet erişiminizin olduğu her yerde herhangi bir standart web tarayıcısından MATLAB'a erişim sağlar. MATLAB Online, bulut depolama ve senkronizasyonun yanı sıra çevrimiçi paylaşım ve yayınlama yoluyla işbirliği sunarak öğretme, öğrenme ve hafif erişim için idealdir.
InfluxData
influxdata.com
InfluxData tarafından ölçümlerin ve olayların izlenmesi amacıyla özel olarak oluşturulan InfluxDB açık kaynak zaman serisi veritabanı, yığınlara, sensörlere ve sistemlere yönelik gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Saniyede milyonlarca noktayı yakalamak, analiz etmek ve depolamak, zorlu SLA'ları karşı...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Avora
avora.com
Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarlarda IoT verilerini ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - mekansal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - mekansal, grafik ve zaman serisi analizleri i...
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümeler...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
Anodot
anodot.com
Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri ken...
Baresquare
baresquare.com
Hiçbir zaman çıkmaz bir düğmenin dönüşüm oranlarını düşürmesine, yavaş sayfa yükleme nedeniyle ziyaretçileri kaybetmesine veya önemli ölçümleri kaçırmasına izin vermeyin. Baresquare'in eylem odaklı analitiği, küçük sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önce tespit eder ve büyük fırsatlara yol açabile...
Marple
marpledata.com
Marple, mühendislik ekiplerine yönelik bir zaman serisi veri analizi platformudur. Testlerden ve ölçümlerden gelen sensör verileri için güçlü veri görselleştirmesi sunar.