Alternatifler - Chatmeter
Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
X Pro
pro.x.com
X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016'da kulla...
Google My Business
business.google.com
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GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
Buffer
buffer.com
Buffer, küçük işletmeler için en sezgisel ve uygun fiyatlı sosyal medya yönetim aracıdır. Buffer ile sosyal medya içeriğini planlamak, planlamak ve yayınlamak her zamankinden daha kolay. Hepsinden iyisi, birden fazla sosyal medya platformunda ayrıntılı sosyal medya analizlerini görebilirsiniz. Sosya...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Linktree
linktr.ee
Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.
Hootsuite
hootsuite.com
Pek çok marka sosyal açıdan berbat. Sizinkinin buna ihtiyacı yok. Doğru araçlarla başlar. Binlerce marka, harika sosyal kampanyalar başlatmak, 5 yıldızlı sosyal ticaret deneyimleri sunmak ve tüm müşteri görüşmelerini tek bir yerden yönetmek için Hootsuite platformuna ve çözümlerine güveniyor. Anca...
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
Metricool
metricool.com
Metricool, sosyal ağlarınızı gerçek bir profesyonel gibi analiz etmenize, planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir platformdur. Sosyal ağlarınızı aya taşımak için tasarlanmış araç. Gönderilerinizi planlayın, önemli verileri analiz edin ve kazanan bir strateji oluşturun. PC'den veya mobil cihaz...
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için ta...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmeler ve ajanslar için eksiksiz bir sosyal medya yönetim platformudur. Gönderileri planlamanıza, bahsi geçenleri izlemenize, özel kontrol panelleri oluşturmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Zoho Social, 40 Milyondan fazla kullanıcının güvendiği 40'tan fazla üründen oluşan ...
Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan t...
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social, hepsi bir arada modern bir sosyal medya platformudur. Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olmak için ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları. Özellikler arasında yayınlama ve planlama, raporlar ve analizler, sosyal gelen kutusu ve dinleme, inceleme yönetimi ve çok daha fazlası ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
Planable
planable.io
Planable, pazarlama ekibi çalışmasını kolaylaştıran içerik işbirliği platformudur. Sosyal medya, bloglar, haber bültenleri, basın bültenleri için tüm harika pazarlama içeriğinizi oluşturabileceğiniz, planlayabileceğiniz, inceleyebileceğiniz ve onaylayabileceğiniz noktadır; adını siz koyun! Ekibinizi...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social, sosyal medya yönetimi ve analiz yazılımında küresel bir liderdir. Sprout'un sezgisel platformu, güçlü sosyal verileri 30.000'den fazla markanın kullanımına sunuyor, böylece markalar daha akıllı, daha hızlı iş etkisi yaratabiliyor. Eksiksiz bir sosyal medya yönetimi çözümleri paketiy...
Kenect
kenect.com
Kenect işletmenizdeki tüm müşteri iletişimini tek platformda toplar. Ana iş kolunuzu metin özellikli bir numaraya dönüştürüyoruz, böylece bir daha asla kişisel numaranızı vermenize gerek kalmıyor. İncelemeler oluştururken, web potansiyel müşterilerini artırırken ve zamandan tasarruf ederken müşteril...
Beacons
beacons.ai
Beacons ile biyo web sitesinde ücretsiz, güzel ve son derece özelleştirilebilir bir bağlantı oluşturun. Dünya çapında 2 milyondan fazla içerik oluşturucuya katılın ve markanızı oluşturmak, hedef kitlenizi büyütmek ve içeriğinizden para kazanmak için birkaç dakika içinde bio sitenizde kullanımı kolay...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Loomly
loomly.com
Loomly, sosyal medya kanallarınızda gönderileri oluşturmanıza ve planlamanıza, analizleri izlemenize ve birleşik bir sosyal gelen kutusunu yönetmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir sosyal medya yönetim platformudur. * Marka varlıklarınızı Kütüphane'de yönetin. * Hikaye anlatımınızı Post Ideas i...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Publer
publer.io
Publer, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google İşletme Profilleri, YouTube, WordPress, Telegram ve Mastodon'daki gönderilerinizi aynı noktadan işbirliği yapmanıza, planlamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir sosyal medya yönetim platformudur.