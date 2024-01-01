Alternatifler - ChatFood

Zomato

Zomato

zomato.com

Hindistan'ın en büyük Yiyecek Teslimatı, Yemek ve Restoran Keşif Hizmeti. Daha fazla insan için daha iyi yiyecek.

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc., 2013 yılında Stanford öğrencileri Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ve Evan Moore tarafından kurulan, isteğe bağlı olarak hazırlanan bir Amerikan yemek dağıtım hizmetidir. AY Combinator destekli bir şirket olan DoorDash, talep üzerine restoranlardan yemek teslimatı sunmak için lojistik...

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc., müşterileri yerel restoranlarla buluşturan, çevrimiçi ve mobil olarak hazırlanmış bir Amerikan yemek siparişi ve dağıtım platformudur. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'tedir ve 2004 yılında kurulmuştur. 2019 itibarıyla şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3.200 şehirde ve 50 ey...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz pake...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Çevrimiçi rezervasyon yapın, restoran müşterilerinin yorumlarını okuyun ve ücretsiz yemekler için puan kazanın. OpenTable, kaliteli restoranlara yönelik gerçek zamanlı bir çevrimiçi rezervasyon ağıdır.

Postmates

Postmates

postmates.com

Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla, Postmates 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konu...

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Just Eat ile yemek sipariş etmeniz yeterli! Bugün pizza, suşi veya vejetaryen ister misiniz? Hızlı bir şekilde veya paket olarak teslim edilen favori yemeklerinizin tadını çıkarın.

Caviar

Caviar

trycaviar.com

En iyi yerel restoranlardan teslimat ve paket servisi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve daha fazlası güvenli bir şekilde kapınıza teslim edilir. Artık teslim alma ve temassız teslimat olanağı sunuyor.

Seamless

Seamless

seamless.com

Sorunsuz, teslimat veya paket servisi için yiyecek sipariş etmenin en kolay yoludur. Hangi ruh halinde olursanız olun, her ne ruh halinde olursanız olun, ona sahipsiniz. Menü yok, telefon görüşmesi yok, kendinizi tekrarlamak yok. Seamless, Grubhub Inc. marka portföyünün bir parçasıdır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.

Slice

Slice

slicelife.com

Slice, en sevdiğiniz yerel pizzayı sipariş etmenin en kolay yoludur. Milyonlarca pizza severi ülke çapındaki binlerce pizzacıyla buluşturuyoruz.

Tock

Tock

exploretock.com

Dünyanın dört bir yanındaki restoranlarda, barlarda ve şarap imalathanelerinde rezervasyon, paket servisi ve benzersiz mutfak deneyimleri için rezervasyon yapın.

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Just Eat'teki 2300'den fazla yerel restorandan çevrimiçi paket siparişi verin. Pizza, suşi ve çok daha fazlasını kapınıza teslim edin!

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Yakınınızdaki en iyi restoranlardan evinize teslim Allo Resto'nun yeni adı Just Eat ile! Şimdi sipariş ver!

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

İsteğe bağlı lojistik motoru. Gerçek bir isteğe bağlı teslimat yönetimi yazılımıyla siparişinizi güçlendirin. Gönderim, rota planlama, kurye yönetimi; hepsi isteğe bağlı operasyonunuza göre uyarlanmıştır.

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow, restoranların aç müşterilerini doyurmasına yardımcı olan komisyonsuz bir çevrimiçi sipariş sistemi ve yemek siparişi uygulamasıdır.

Orders.co

Orders.co

orders.co

Menü Yönetimi: Order.co Ana Menü Yönetim sistemi, tüm menüleriniz üzerinde kullanıcı dostu tek bir yerden tam kontrol sağlar. Menu Sync ™, restoranların tüm menülerini bir Order.co Ana Menüsüne bağlamasına ve bağlı tüm platformlarda tekdüzeliğe sahip olmasına olanak tanır. Değerli zamandan ve parada...

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify, yemek servisi ve konaklama işletmelerine yönelik F&B Yönetim Platformudur. Yazılım, tüm süreçlerinizin kontrolünü size veren ve işinize şeffaflık getiren farklı modüller ve entegrasyonlar sunar. Kullanıcılar tek bir platform üzerinden tüm tedarikçilerine ürün sipariş edebilirler. Genel b...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode, gıda işinizde devrim yaratmanıza olanak sağlar. Artık müşterileriniz ister masadan, otel odasından ister tesisinizin herhangi bir yerinden sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda size çevrimiçi ödeme yapabiliyor, eşzamanlı siparişler verebiliyor ve müşterilerinizi kesinlikle mutlu edecek çeş...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Restoran büyüsünü gerçekleştiren teknolojiyle tanışın. BentoBox, web sitesi tasarımından çevrimiçi sipariş ve ödeme çözümlerine kadar dünya çapındaki restoranların müşterileri ve çalışanları için daha iyi deneyimler yaratmasına yardımcı olur.

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho, toptan gıda tedarikçileri ve mekanları için lider çevrimiçi sipariş yazılımıdır. Toptan yiyecek siparişini basit ve stressiz hale getirmek için Fresho'yu kullanın.

Menubly

Menubly

menubly.com

Menubly, restoranlar, pastaneler, kafeler ve yiyecek kamyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelere hitap eden, çevrimiçi sipariş yeteneklerine sahip dijital bir menü oluşturmanıza olanak tanır. Menubly, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden almanız ve aynı zamanda kârınızı...

MealPe

MealPe

mealpe.app

MealPe, Kantinler, Kafeteryalar ve Yemek Alanları için yalnızca Yerli - Tutsak İzleyiciler ve Ortak Çalışma, Kurumsal Park, Hastaneler, Etkinlikler, Mekanlar, Stadyumlar, Yaşam Alanları gibi Geçit Toplulukları için çevrimiçi bir Yemek Arama ve sipariş Hizmeti sağlayıcı Uygulamasıdır.

MalouApp

MalouApp

malou.io

MalouApp, restoranlar için özel olarak tasarlanmış, bir restoranın Google sayfasını, sosyal medya profillerini, listeleme ve dağıtım platformlarını tek bir merkezi merkezde birleştiren özel bir dijital pazarlama çözümüdür.

Vromo

Vromo

vromo.io

VROMO, şirket içi teslimat sürücüleri, üçüncü taraf filoları veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan restoran zincirleri için isteğe bağlı teslimatların yönetilmesini kolaylaştırır. VROMO ile sürücülere otomatik olarak iş teklif edebilir ve müşterilerinizle daha önce hiç olmadığı gibi etkileşi...

Restimo

Restimo

restimo.com

Restimo, tüm dağıtım kanallarını (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS sistemlerini ve teslimatçıları tek bir yerde entegre eder. Tek ekranda sipariş entegrasyonu, menü yönetimi ve iş raporlaması sağlar.

Quicklly

Quicklly

quicklly.com

Quicklly, tüketicileri ABD'deki yerel Güney Asya mağazaları ve restoranlarıyla buluşturarak kusursuz bir alışveriş ve yemek deneyimi sunan çevrimiçi bir pazar yeridir. Otantik Güney Asya ürünleri, bakkal ürünleri ve yemekleri arayanlar için bir köprü görevi görerek çevrimiçi siparişleri ve teslimatl...

Phygital24

Phygital24

phygital24.com

Birçoğu verileri saklayan üçüncü taraf uygulamalarının bir restoran ile müşterileri arasındaki doğrudan ilişkiye müdahale etmesi ve dolayısıyla yüksek komisyon talep etmesi nedeniyle Çevrimiçi Sipariş Sisteminize sahip olmanın zamanı geldi.

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası