WebCatalog
ChartRequest

ChartRequest

chartrequest.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ChartRequest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChartRequest, sağlık hizmeti sağlayıcılarına sağlık bilgilerini güvenli, verimli, uygun maliyetli ve HIPAA uyumlu bir şekilde elektronik olarak talep etme ve alma yetkisi verir. Yazılımımız, mevcut EMR'nizin işlevselliğini basit, güvenli ve uyumlu tıbbi bilgi alışverişini içerecek şekilde genişletir.

Web Sitesi: chartrequest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ChartRequest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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