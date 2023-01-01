ChartRequest, sağlık hizmeti sağlayıcılarına sağlık bilgilerini güvenli, verimli, uygun maliyetli ve HIPAA uyumlu bir şekilde elektronik olarak talep etme ve alma yetkisi verir. Yazılımımız, mevcut EMR'nizin işlevselliğini basit, güvenli ve uyumlu tıbbi bilgi alışverişini içerecek şekilde genişletir.

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