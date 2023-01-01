Alternatifler - Chanty

Mattermost

mattermost.com

Mattermost, dosya paylaşımı, arama ve entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir çevrimiçi sohbet hizmetidir. Kuruluşlar ve şirketler için dahili bir sohbet olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla kendisini Slack ve Microsoft Teams'e açık kaynaklı bir alternatif olarak paza...