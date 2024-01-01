Alternatifler - CenarioVR

Warp VR

warpvr.com

Warp VR, kurumsal, eğitim ajansları ve eğitim için etkileşimli hikaye tabanlı VR eğitimi ve katılım senaryoları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin en kolay ve en güçlü yoludur. ASML, Erste Bank, KLM, Shell ve Tata Steel gibi şirketler, işgücünü güvenlik, güvenlik ve sosyal beceriler konusunda gerçekçi...