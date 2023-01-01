WebCatalog

Carta

Carta

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Web Sitesi: carta.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Carta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Carta (eski adıyla eShares), binlerce kurucunun, yatırımcının ve çalışanın güvendiği bir sahiplik ve özsermaye yönetimi platformudur.

Web Sitesi: carta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Carta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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