Alternatifler - CaptivateIQ

Spiff

spiff.com

Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak verilir...