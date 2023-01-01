Alternatifler - CaptivateIQ
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
Spiff
spiff.com
Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak verilir...
QCommission
qcommission.com
QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan kom...
Qobra
qobra.co
"İster CEO ister Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olun, satış tazminat planı muhtemelen satış stratejisini yönlendirmek için sahip olduğunuz en güçlü araçtır." Hubspot'ta Mark Roberge Satış Başkan Yardımcısı. Qobra, komisyonlarınızın hesaplanmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını otomatikleştirm...
Amalia
amalia.io
Amalia.io, kolaylaştırılmış satış ödemeleriyle büyümeyi hızlandırıyor. Satış performansı yönetimi çözümümüz, satış ekiplerini motive eden şeffaflığı ve finans ve operasyon ekiplerinin katma değerli girişimlere daha fazla zaman ayırmasını sağlayan otomasyonu sağlar. Avrupalı bir lider olan Amalia.i...
Kennect
kennect.io
Kennect, karmaşık ücret planlarını yönetmek için basit bir çözüme ihtiyaç duyan işletmelere yönelik lider bir teşvik platformudur. Yalnızca yönetici için teşvik hesaplamasını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda satış temsilcilerine teşvik ödemelerinin tam gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. Ak...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly, %100 küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan ilk bulut tabanlı satış komisyonu ve satış tazminat yönetimi web uygulamasıdır. Karmaşık olmayan veri içe aktarma araçlarımız, sihirbaz tabanlı hedef ve ücret planımız ve komisyon belirleme araçlarımız, birkaç dakika içinde çalışmaya baş...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...
Sales Cookie
salescookie.com
Satış Çerezi, katılımcı kaydından teşvik planı tasarımına ve kişisel kontrol panellerine kadar komisyon programınızın tüm yönlerini yönetmek için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir çözümdür. Satış Çerezi, KOBİ dostu maliyet ve kullanıcı deneyimi ile kurumsal çözümlerde bulunan yetenekleri sağlar. Te...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai, işinize ve satış modelinize tam olarak uyarlanmış doğru, dinamik ücret yönetimi ve gelir optimizasyonu ile satış performansını artırır. Benzersiz artırılmış zeka yaklaşımımız, satış, finans ve bordro ekiplerinize tutarlı, güvenilir teşvik verileri sağlar; böylece formül oluşturmayı, hesapl...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ, büyüyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir satış komisyonu yazılımıdır. Ancak yalnızca satış komisyonlarını otomatikleştirmekle kalmıyoruz. ElevateHQ, şirketlerin çalışanlarını motive etmek için satış teşviklerini kullanma biçimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Harika sonuçların anc...
Everstage
everstage.com
Everstage, teşvikler aracılığıyla doğru iş sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olan lider Satış Komisyonu Yazılımıdır. Satış komisyonları, büyük bir işletme gideri olmasına rağmen genellikle tam potansiyeliyle kullanılmayan bir gelir aracıdır. Everstage, teşvik programınızın seviyesini yükseltmenize ve ...
QuotaPath
quotapath.com
Gelir ekipleri için son derece şeffaf, uçtan uca bir ücretlendirme çözümü. Komisyon takibi, ödeme planlaması ve teşvik motivasyonu doğru şekilde yapıldı. Denemesi bedava.