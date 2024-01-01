CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?

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