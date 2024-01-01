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Campaygn

Campaygn

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Web Sitesi: campaygn.com

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CAMPAYGN, etkileyici pazarlama iş akışınızı ve stratejilerinizi optimize eden Etkileyici Pazarlama veri odaklı bir yazılım çözümüdür. Büyük ve orta ölçekli Şirketlere ve Gruplara odaklanıyoruz. Etkileyici pazarlamanın her aşamasında sizin için çözümlerimiz var: ◾ Ünlüleri, niş etkileyicileri ve yeni ortaya çıkan yetenekleri belirleyin ve keşfedin. ◾ Etkileyicinin izleyici kalitesini değerlendirin. ◾ 32 milyondan fazla etkileyici profilini keşfedin. ◾ Etkileyenlerin derinlemesine içgörülerine ve analizlerine erişin. ◾ Tıklayın ve ilginç özel döküm slaytları oluşturun. ◾ Gelecekteki kampanyalarınızı analiz edin ve tahmin edin. ◾ Benzersiz takipçi yüzdesine erişin. ◾ Etkileyici kampanyalar oluşturun ve iş akışı kontrol panelinizi özelleştirin. ◾ Instagram, TikTok ve YouTube'daki verileri takip edin ◾ Ayrıntılı analiz raporları oluşturun. ◾ Sosyal dinleme, kıyaslama ve çok daha fazla özellik aracılığıyla iş akışınızı geliştirin. CAMPAYGN, Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Bizi denemeye hazır mısın?

Kategoriler:

Business
Influencer Pazarlama Platformları

Web Sitesi: campaygn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Campaygn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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GRIN

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Meltwater

meltwater.com

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BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

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keepface.com

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influencity.com

Inflead

Inflead

inflead.com

trendHERO

trendHERO

trendhero.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Ninja Influence

Ninja Influence

ninjainfluence.com

Creable

Creable

creable.com

atisfyreach

atisfyreach

atisfyreach.com

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