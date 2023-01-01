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Alternatifler - CallFire

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!

Five9

Five9

five9.com

Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Bulut tabanlı giden ve gelen çağrı merkezi yazılım geliştirme.

Aloware

Aloware

aloware.com

Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.

Kixie

Kixie

kixie.com

HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kaydetmeyi, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştire...

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso, 20'den fazla Temsilciye sahip Giden Çağrı Merkezleri için 1 Numaralı Tahminli Çeviricidir. Çok kanallı arama ihtiyaçlarınız için en iyi otomatik arama çözümü!

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