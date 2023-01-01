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Calendarpedia

Calendarpedia

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Web Sitesi: calendarpedia.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Calendarpedia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çok sayıda Takvim - Yıllık, aylık ve haftalık takvimler, Excel/PDF/Word için yazdırılabilir şablonlar, federal tatiller ve daha fazlası...

Web Sitesi: calendarpedia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Calendarpedia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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