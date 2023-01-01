Alternatifler - Calendar
Google Calendar
workspace.google.com
Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşt...
TimeTree
timetreeapp.com
Zamanınızı, ilgi alanlarınızı paylaşan kişilerle ve birlikte takıldığınız kişilerle birleştirirseniz, daha da olağanüstü bir gelecek planlayabilirsiniz.
Proton Calendar
proton.me
ProtonMail geliştiricilerinin şifreli, açık kaynaklı takvimiyle planlarınızı gizli tutun.
Calendly
calendly.com
Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud.com'daki Takvim'i kullanarak hayatınızın her alanına yönelik takvimler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Takvim uygulaması ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook da dahil olmak üz...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi...
Zoho Calendar
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 60 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
네이버 캘린더
calendar.naver.com
NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi
Cron Calendar
cron.com
Cron, profesyoneller ve ekipler için yeni nesil takvimdir.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Kusursuz ücretsiz takvim uygulaması, Yahoo! Takvim! Randevularınızı kolayca renklendirebilirsiniz, böylece hiçbir önemli randevuyu kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda kullanışlı damga işlevini kullanarak kolayca randevu planlayabilirsiniz.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.
Koalendar
koalendar.com
Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.
Kalender
termine.schule
Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebil...
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.
Calenday
calenday.co
Birlikte Planlamak için Paylaşılan Takvimler
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.
Calendar Budget
calendarbudget.com
Bu çevrimiçi Bütçe Takvimi uygulaması ideal, kullanımı kolay ev bütçesi yazılımınızdır. Android, iPhone ve tarayıcı. Ücretsiz 30 günlük deneme.
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
Dünyanıza uygun bir takvim oluşturun İster önceden ayarlanmış bir takvimle Forgotten Realms kampanyanızı takip etmek için burada olan bir GM olun, ister 12 ay (Eberron'unki gibi) ve buna uygun çılgın zaman tutma sistemlerine sahip hayalperest bir dünya yaratıcısı olun, elimizde her şey var. sen örtb...
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.
InView
inviewapp.com
Faturalar ve faturalar takviminizde. InView ile nakit akışınızı takip edin. Xero, QuickBooks, Sage, FreeAgent, FreshBooks, Zoho Books, MYOB ile entegre olur.