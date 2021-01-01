Alternatifler - Cakemail
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
ConvertKit
convertkit.com
Blogunuzu ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan e-posta pazarlama araçlarını ve otomasyonu edinin. 100.000'den fazla yaratıcıya katılın ve ConvertKit'i bugün deneyin.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Systeme
systeme.io
Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
SendFox
sendfox.com
İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Yüksek dönüşüm sağlayan e-postaları 10 kat daha hızlı yazın. Yazarak sayısız saatler kazanın. Yüzlerce farklı e-posta pazarlama kampanyası, damla, haber bülteni ve daha fazlası için saniyeler içinde güçlü bir kopya oluşturmak için yapay zekayı kullanın ⚡
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Apptivo
apptivo.com
Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.