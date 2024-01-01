Alternatifler - Cadmium
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay, ticari fuar yöneticileri, katılımcılar ve etkinlik ekipleri için bir ticari fuar planlama, proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
Event Staff
eventstaffapp.com
Kimin çalışmakta özgür olduğunu hızlı bir şekilde belirleyin, personelinize kısa mesaj yoluyla ulaşın, mesai saatleri ile zamanı takip edin ve bordro hizmetleriyle entegre olun.
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Eventeny
eventeny.com
Bunun için bir etkinlik yönetim sisteminiz var! Şahsen, hibrit ve çevrimiçi etkinliklerinize dahil olan her şeyi tek bir yerden kolayca yönetin!
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Superevent
superevent.com
Superevent, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklerinize güç verecek mükemmel hepsi bir arada etkinlik platformudur. Katılımcılarınız için ilgi çekici ve kurulumu basit!
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Uygulama özellikleri, etkinlik sahiplerinin iş fırsatlarını artırmasına, etkinlik rehberi sağlamasına ve katılımcılarla daha iyi iletişim kurmasına olanak tanır.
Grupio
grupio.com
Grupio, Etkinlik Profesyonellerinin Etkinliklerini ve Konferanslarını Mobilize Etmelerine, Katılımcıların Deneyimini İyileştirmelerine ve Artan Sosyal Medya Farkındalığını Artırmalarına Olanak Sağlıyor.
Ventla
ventla.io
Ventla, katılımcı davranışı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlarken etkileşimi ve etkileşimi basitleştirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir etkinlik platformudur. Kayıt, yerel mobil uygulama, web tabanlı sanal mekan ve canlı yayın gibi tam döngülü etkinlik araçlarıyla Ventla,...
Meeting Application
meetingapplication.com
Toplantı Uygulaması, canlı, çevrimiçi veya karma olmasına bakılmaksızın tüm katılımcılara etkinlik içi deneyim sağlar. Hem mobil cihazlara hem de web sayfalarına çözümler sunarak katılımcıların kendilerine en uygun biçimde erişmesini sağlar. Akış veya ağ oluşturma etkinlikleri gibi belirli gereksini...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri için hibrit, yerinde veya çevrimiçi etkinlik formatında çalışan kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan lider bir etkinlik uygulaması çözümüdür. LineUpr, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle,...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platform...
Sessionize
sessionize.com
Sessionize, Bildiri Çağrısı, Program ve Konuşmacı Yönetimini gerçekleştirmenin akıllı yoludur.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro, iş ekonomisindeki Etkinlik Profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı kolay bir planlama yazılımıdır. Personelin her işi "davet edilmesi" ve "kabul etmesi" gerektiğinden, sıradan planlama araçları işe yaramıyor. Yazılımımız etkinlik oluşturmanıza olanak tanır ve personel...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor, markaların etkinlik planlama ve pazarlamanın tüm temel süreçlerini kolaylaştırmasına ve merkezileştirmesine yardımcı olan lider bulut tabanlı etkinlik yönetimi yazılımıdır. Fortune 500 şirketleri ve hızlı büyüyen girişimler tarafından sponsorlukları, ticari fuarları, konferansları, dah...
Event Smart
eventsmart.com
Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net herkesin olağanüstü etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırıyor. Etkinlik yazılımımız, gerçekten unutulmaz etkinlikleri planlamak için ihtiyacınız olan her araca sahiptir - hepsi tek bir yerde! Platformumuz dünyadaki en iyi etkinlik tedarikçilerini ve mekanlarını keşfetmenize olanak t...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS, her boyuttaki etkinlikte etkinlik yöneticileri, satıcılar ve tasarımcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır.
Event Logic
eventlogic.se
Giderek dijitalleşen bir dünyada, insanların kaynak bulma, planlama ve toplantı, etkinlik ve konferans yürütme yöntemlerini zorlamanın ve değiştirmenin önemine inanıyoruz. Bunu, insanlar arasında başarılı toplantılar yaratma çabasında etkinlik planlayıcılarının ve kuruluşlarının karşılaştığı en zorl...
Reposite
reposite.io
Reposite, tedarikçi keşfini teşvik eden ve grup planlayıcıları için koordinasyonu kolaylaştıran sektör lideri planlama aracıdır.
Joi
joi.events
Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikal...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değer...
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetiyeleri, çevrimiçi kayıt ve LCV, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etki...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics artık Harita D'dir; satışları tamamlamanın ve bir sonraki etkinliğinizi oluşturmanın en kolay çözümü. Harita D ile stant satışlarını kolaylaştırın ve karmaşık etkinlik lojistiğini yapılacaklar listenizden çıkarın. Her türlü etkinliği mevcut en kolay çözümle yönetmek ve yürütmek için iht...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimin...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (eski adıyla InitLive), programlar ve etkinlikler için hepsi bir arada personel ve gönüllü yönetimi çözümü sunar. Bloomerang Volunteer'ın çözümü, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla personel ve gönüllü alımını, planlamayı, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır. Her boyutta perso...
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize...
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...
Grip Events
grip.events
Grip, iş ilişkileri için oluşturulmuş yapay zeka destekli etkinlik platformudur. SXSW, RX ve Clarion Events gibi etkinlik organizatörlerinin birden fazla etkinlikte katılımcılar arasındaki ilişkileri kurmasına, sürdürmesine ve izlemesine yardımcı olur.
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçları...
Groupize
groupize.com
Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büy...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent, günümüzün etkinlik planlayıcıları ve organizatörleri için hazırlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımınızdır. İster küçük bir gönüllü grubu, ister etkinliklere odaklanan büyük bir kuruluş olun, ClearEvent ile anında bilet satmaya başlayabilir, ödemeleri kabul edebilir ve zengin...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönet...