Alternatifler - Cadmium

Groupize

groupize.com

Groupize, modern toplantı yönetimi için tercih edilen çözümdür. Her büyüklükteki gruplar, toplantılar ve etkinlikler için tasarlanmış, kullanımı kolay, kapsamlı bir platformla Groupize, planlamacılar ve katılımcılar için harika bir deneyim sunarken seyahat, harcama ve uyumluluğu birleştirir. Her büy...