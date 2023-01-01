WebCatalog
Buy Me a Coffee

Buy Me a Coffee

buymeacoffee.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buy Me a Coffee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir destekçi bin takipçiye bedeldir. Bağışları kabul edin. Üyelik başlatın. Beğendiğiniz her şeyi satabilirsiniz. Düşündüğünden daha kolay.

Web Sitesi: buymeacoffee.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Buy Me a Coffee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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