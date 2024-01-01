Alternatifler - BusynessProfile
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit izleyici araştırması parmaklarınızın ucunda. Müşterinizin sıkıntılı noktalarını, hangi çözümlere ihtiyaç duyduklarını ve ne için para ödemeye istekli olduklarını hızla keşfedin.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
WANotifier
wanotifier.com
Müşterileriniz WhatsApp'ta. Resmi API ücretlerinde %0 ekstra kâr marjıyla, resmi WhatsApp API'lerini kullanarak toplu WhatsApp mesajlarıyla onlara ulaşın!
Eredom
eredom.com
Eredom'a hoş geldiniz! Kayıtsız, markalanabilir işletme alan adlarını keşfedin! Kullanılabilir ve markalanabilir işletme .com alan adlarını arayın!
GettHit.com
getthit.com
Getthit'in olağanüstü hedefli trafik oluşturucusu ile web sitenizin trafiğini en üst düzeye çıkarın. Kampanyalarınızı özel gereksinimlerinize göre uyarlayın ve binlerce ziyaretçiyi kolaylıkla çekin. Kampanyalarınızı yalnızca birkaç basit adımda özelleştirerek web sitenizin tam potansiyeline ulaşın. ...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Ziyaretçileri başka bir sayfaya göndermeden, medyayı ve para kazanma özelliklerimizi doğrudan sayfada gösterin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaratıcı ekonomi platformu. Medya ve para kazanma.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo, yüksek kaliteli ortaklık içeriği oluşturma sürecini basitleştiren, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla, bağlı kuruluş pazarlama çalışmalarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ilgi çekici ürün incelemeleri, ilgi çekici özetler ve bilgilendirici blog...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee, aşağıdakileri hedefleyen bir canlı sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır: - çevrimiçi topluluklar - sanal etkinlikler - zihinsel sağlık desteği sağlayıcıları - ekip iletişimi - canlı ticaret - kilise hizmetleri - eğitici web seminerleri - kullanıcılarının özel, genel ve kamu yoluyla etki...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Yayıncı yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli ortaklık keşfi SaaS uygulaması. Platform, yayıncı web sitelerinin ve bağlı kuruluş alımına yönelik bilgi ve araçların derinlemesine analizini sağlar. Platformdaki Makine Öğrenimi, en iyi bağlı kuruluşların bulunmasına yardımcı olmak için kullanıcını...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Tarayıcı - Çoklu gerçek cihazlar veya sanal makineler kullanmak yerine 01 cihazda farklı profillerle sınırsız hesap oluşturun
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ, kullanıcının sosyal medya etkisini artırmak için Twitter, Instagram ve Pinterest'i yönetmesine olanak tanıyan bir sosyal medya optimizasyon paketidir.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink, kullanıcıları trafik kaybından, hasarlı dış bağlantılardan ve kaçırılan karlardan korumak için tasarlanmış bir URL kısaltıcıdır.
Multiview
multiview.com
VisitorView, size bu işletmelerin adlarını ve daha fazlasını söylemek için web sitenizi ziyaret eden şirketlerin IP adreslerini veritabanımızla eşleştiren bir web analizi yazılımıdır.
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
eKyte
ekyte.com
eKyte, dijital pazarlama ekiplerine çevrimiçi kampanyaları planlama ve üretme, sonuçları analiz etme ve optimize etme konusunda rehberlik eder. Gerisini yapay zeka hallediyor.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhi...
redirection.io
redirection.io
Redirection.io önde gelen bir yönlendirme ve SEO optimizasyon aracıdır. Redirection.io, bir web sitesine yüklendiğinde pazarlama veya SEO yöneticilerinin trafik sorunlarını analiz etmesine ve HTTP hatalarını düzeltmek için yönlendirme kurallarını yapılandırmasına olanak tanır. Ayrıca HTML meta etike...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers emlakçılar için doğrudan posta aracıdır. Masanızdan ayrılmadan kartpostallar tasarlayın, hedefleyin ve anında gönderin. Ücretsiz adres listesi.
Link Looper
linklooper.com
Bağlantı yönetimi basitleştirildi. Link Looper, pazarlama bağlantılarını yönetmenize ve performanslarını izlemenize yardımcı olur. Sosyal Medya Yöneticilerinden Reklam Operasyonlarına kadar tüm pazarlama ekibi için mükemmel.
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero, pazarlama ajanslarının/dijital pazarlamacıların müşterilerinin Facebook, Google, TikTok, LinkedIn ve daha fazlasındaki reklam hesaplarına ve sayfalarına paylaşılabilir bir bağlantı aracılığıyla 2 dakika içinde anında erişmelerine yardımcı olan bir SaaS pazarlama otomasyon aracıdır.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro, akıllı bir otomasyon sistemi, DJ yönetimi ve canlı ses akışı ile planlanmış içerik arasında kesintisiz geçişler sunan güçlü bir internet radyo platformudur ve ister tek kişilik bir program, ister daha büyük bir medya kanalı olun, yayında kalmanıza yardımcı olur. çıkış. Radyo istasyonunu...
Linkz.ai
linkz.ai
Ziyaretçileri web sitenizde tutan otomatik zengin bağlantı önizlemeleri. Linkz.ai'yi web sitenize veya blogunuza 2 dakika içinde yükleyin ve üzerine gelindiğinde anında otomatik zengin bağlantı önizlemelerine sahip olun. Linkz.ai önizlemeleri, ziyaretçilerinizin tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yap...
Carts Guru
carts.guru
E-tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir pazarlama otomasyonu yazılımıyla her potansiyel müşteriyi takip edin, her satışı dönüştürün ve e-ticaret işinizi hızla büyütün. Yalnızca birkaç tıklamayla müşteri yolculuğunun farkındalık, değerlendirme ve bakım sonrası aşamaları için birinci sın...
Noosh
noosh.com
Noosh, operasyonları kolaylaştırarak ve satıcılarla işbirliğini mümkün kılarak kuruluşların İçerik Pazarlama oyun planları sunmalarına yardımcı olur. Şirketin ürünleri ve Pazarlama Hizmetleri Ortakları, entegre bulut tabanlı bir yaklaşım kullanarak dijital ve baskı varlıklarını, maliyet yapılarını, ...
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla içgörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı UserStudy'nin k...
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward, kurumsal pazarlama ekiplerinin pazarlama operasyonları ile sonuçlar arasındaki boşluğu gerçek zamanlı olarak kapatmasına yardımcı olur. Pazarlama Departmanlarına yönelik birleşik iş akışı otomasyonumuz, Pazarlama Planlama ve Bütçeleme modülleri aracılığıyla doğrudan yapay zeka tabanlı W...
Viloud
viloud.tv
Viloud, kendi canlı, doğrusal ve isteğe bağlı TV kanallarınızı oluşturmak, yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için en kolay çevrimiçi video platformudur. Teknolojisi, kullanıcıların web siteniz, mobil uygulamanız veya Roku veya Apple TV gibi OTT platformunuz için hem gömülebilir hem de üçüncü tar...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink dünyanın en akıllı URL kısaltıcısıdır. Kullanıcıları cihazlarına, işletim sistemlerine, ülkelerine ve hatta tıklama tarihlerine göre dinamik olarak farklı hedeflere yönlendiren bağlantılar oluşturun.
CallerReady
callerready.com
CallerReady, telefon araması kampanyalarını ölçeklendirmek isteyen pazarlamacılara yönelik bir platformdur. Çağrı Başına Ödeme Pazarı, Çağrı Başına Otomasyon ve Dinamik Çağrı Dağıtımı
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
E-posta Denetleyici Aracı SMTP tabanlıdır ve tüm e-posta adreslerini doğrulamak/doğrulamak için en yüksek doğruluğu ve ek yararlı bilgileri sağlar. Lütfen bir e-posta adresi girin ve E-posta Denetleyicisi Aracının tam olarak nasıl çalıştığını görmek için doğrula'yı tıklayın. Günde 10'a kadar e-posta...