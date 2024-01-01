Alternatifler - Business Wire

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya çapındaki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...

ClickPress

ClickPress

click.press

Mükemmel tek tıklama özellikleriyle WordPress sitenizde bir profesyonel gibi ustalaşın. Sitenizin potansiyelinin kilidini açın ve olağanüstü bir çevrimiçi varlık için sınırsız performansın ve hızlı yüklemenin keyfini çıkarın.

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Kapsam raporlarını daha hızlı hazırlayın. Gurur duyabileceğiniz güvenilir PR ölçümlerine sahip, güzel tasarlanmış raporlar.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News, Afganistan'dan ve dünyanın dört bir yanından güncel ve doğru haberler sunan lider bir haber platformudur. Deneyimli gazetecilerden oluşan ekibimiz, okuyucularımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmaya kendini adamıştır. Ayrıca, özellikle Afgan kızlarının eğitimi söz konusu olduğunda iyi...

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

250'den fazla haber sitesine Basın Bülteni Dağıtımı - 24 Saat Editör Ekibi - Hızlı Dağıtım - (800)460-2502 Hem Google hem de Apple News, ABC ve NBC Bağlı Kuruluş Ağları, CBS ve FOX bağlı kuruluşları, Digital Journal ve yüzlerce kişiye hızlı basın bülteni dağıtımı ek haber ağları. Web sitenizin Googl...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim profesyonelleri için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

Zexprwire, müşteri desteğine olan olağanüstü bağlılığıyla PR dağıtım hizmeti sektörünü olumlu yönde şekillendirdi. İletişim harcamalarınızdan daha iyi getiri elde edebilmeniz için daha fazla erişim ve daha fazla görünürlük sunuyoruz. Marka bilinirliğinizi çevrimiçi ortamda genişletin ve sektörünüzde...

ReadWrite

ReadWrite

readwrite.com

ReadWrite, izleyicilerimizi AI, Kripto ve Oyun gibi yeni ortaya çıkan teknolojiler konusunda eğitmeye ve teknoloji endüstrisinden en son haberleri sunmaya odaklanan bir teknoloji medya yayınıdır.

Publifix.net

Publifix.net

publifix.net

Publifix.net, farklı ülkelerden yüzlerce medya kuruluşunun günlük olarak kullandığı bir PR ve basın bülteni dağıtım yazılımıdır. Publifix.net ile halkla ilişkiler ve pazarlama ekipleri, içeriklerini yalnızca birkaç tıklamayla binlerce bağlı gazeteciyle kolayca paylaşabilir. En iyi dağıtım sonuçların...

PRShots

PRShots

prshots.com

Çevrimiçi resim/video ve basın bülteni kütüphanesi PRshots, basının ve etki sahibi kişilerin yüksek çözünürlüklü görsellere, videolara ve basın bültenlerine erişmesine olanak tanıyan harika bir araçtır. Resimlerinizi ve basın bültenlerinizi barındırmak için PRshots'ı seçerseniz, Next, Marks and Spen...

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Press Hook, markaları medyaya bağlayan, teknoloji destekli bir Halkla ilişkiler pazarıdır. Profilinizi oluşturun, ilgili gazetecilere örnekler gönderin ve markanızın Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today ve daha birçok üst düzey yayında yer almasını sağlayın.

Newsfile

Newsfile

newsfilecorp.com

Newsfile, sektörde başka hiçbir yerde bulamayacağınız hizmet ve destek sunan, müşteri odaklı haber kaynağı ve düzenleyici dosyalama ekibinizdir. Kapsamlı ağlarımız, haberleri dünya çapındaki yatırımcılar, analistler ve kurumlardan oluşan bir kitleye dağıtırken, büyük komisyoncu terminallerine, finan...

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

Legit.ng, hedef kitleye göre Nijerya'nın 1 numaralı çevrimiçi ve eğlence haber yayıncısıdır ve aylık 20 milyondan fazla benzersiz okuyucunun haber ihtiyaçlarını web sitemiz aracılığıyla karşılamaktadır. Eğlence, iş dünyası, politika, güncel olaylar ve insanların ilgisini çeken hikayeler de dahil olm...

JournoLink

JournoLink

journolink.com

İşletmenizi basına duyurmanın en hızlı ve en kolay yolu olan JournoLink, küçük işletmenizin büyük kitlelerle iletişim kurmasına yardımcı olacak, kullanımı kolay, öğrenmesi kolay bir tanıtım yazılımıdır. Basın bülteni dağıtımı, çevrimiçi yayın, medya talepleri ve basın odası. JournoLink, PR'a yeni ba...

PR Fire

PR Fire

prfire.com

Haberleri dağıtmak ve fark edilmek için PR Fire'ı kullanın! Google'da Daha Üst Sıralara Çıkın Satışları Artırın Markanızı Oluşturun Profilinizi Yükseltin Daha Fazla Görünür Olun Otorite Olun

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