Alternatifler - Brosix
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat, rakipler Slack ve Microsoft Teams'e benzer şekilde doğrudan mesajlar ve ekip sohbet odaları sağlayan ve ayrıca G Drive içerik paylaşımına (Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar) izin veren bir grup mesajlaşma işlevi sağlayan, Google tarafından ekipler için geliştirilmiş ...
Rocket.Chat
rocket.chat
Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, dosya paylaşımı, arama ve entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir çevrimiçi sohbet hizmetidir. Kuruluşlar ve şirketler için dahili bir sohbet olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla kendisini Slack ve Microsoft Teams'e açık kaynaklı bir alternatif olarak paza...
Threads
threads.com
Tekrarlanan toplantıyı iptal edin. Threads, odaklanmış tartışmaların ve kararların alındığı modern bir çalışma forumudur.
Twist
twist.com
Twist ekip iletişimini daha az kaotik hale getiriyor. Ekip çalışmasını düzenli, konuyla ilgili ve bulunması kolay (sonsuza kadar) tutan bir Slack alternatifi. Todoist'in yaratıcıları Doist'ten.
Quill
quill.chat
Quill, bir ekip veya grupla mesaj göndermenin en iyi yoludur. Üretkenlik ve odaklanma için tasarlanan Quill, bildirimleri azaltır, konuşmaları başlıklar halinde toplar ve önünüzden çekilir; böylece en iyi yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.
Ryver
ryver.com
TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!
Flock
flock.com
En iyi ekip iletişimi uygulaması ve çevrimiçi işbirliği platformu olan Flock, ekip mesajlaşması, proje yönetimi ve verimliliği artıran ve yürütme hızını artıran diğer harika özelliklerle birlikte gelir.
Chanty
chanty.com
Ekibinizi süper üretken hale getirecek sınırsız mesaj geçmişi, güçlü özellikler ve uygulamalarla hepsi bir arada ekip işbirliği aracınız Chanty'ye katılın
Pumble
pumble.com
Ücretsiz takım sohbeti uygulaması. E-postayı değiştirin ve iş arkadaşlarınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Sınırsız kullanıcı ve mesaj geçmişi, sonsuza kadar ücretsiz.
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock, tüm konuşmalarınızı, çalışma öğelerinizi ve araçlarınızı tek bir yere getirir. Ekipler, konumlar ve saat dilimleri genelinde işe öncelik verin, sorunları çözün, arama yapın ve organize edin.