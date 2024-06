Broadvoice Cloud PBX

Broadvoice, güçlü bulut PBX, UC ve işbirliği özelliklerini sanal çağrı merkezi ile uygun fiyatlara kurumsal sınıf özellikler sunan ödüllü bir Hizmet Olarak Tümleşik İletişim (UCaaS) platformunda birleştirerek küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için iletişimi basitleştirir. Platform, Broadvoice'un güvenli, yedekli ağ ve barındırma altyapısına bağlanarak KOBİ'lerin müşterileriyle her zaman, her yerde ve herhangi bir cihazla güvenli bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Broadvoice, Deloitte Technology Fast 500 and Inc.'in Amerika'daki En Hızlı Büyüyen 500 Özel Şirketi arasında yer almaktadır.

