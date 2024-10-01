Alternatifler - Broadly

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...

Podium

Podium

podium.com

Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...

Kenect

Kenect

kenect.com

Kenect işletmenizdeki tüm müşteri iletişimini tek platformda toplar. Ana iş kolunuzu metin özellikli bir numaraya dönüştürüyoruz, böylece bir daha asla kişisel numaranızı vermenize gerek kalmıyor. İncelemeler oluştururken, web potansiyel müşterilerini artırırken ve zamandan tasarruf ederken müşteril...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlama...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...

G2

G2

g2.com

G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself, ilk Kendin Yap çevrimiçi itibar yönetimi ve kişisel markalaşma aracıdır. Araç, hangi web mülklerinde/sosyal medya profillerinde olmanız gerektiğini ve insanlar adınızı Google'da aradıklarında iyi sıralamalar elde etmek için bunları nasıl optimize edeceğinizi göstererek çevrimiçi varlı...

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekil...

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow, uygulamanızın itibarını anlamayı ve yükseltmeyi kolaylaştırır. AppFollow, uygulama mağazalarıyla çalışmaya yönelik entegre bir hizmettir. İnceleme yönetimi ve otomasyonu, organik uygulama performansı analizi, rakip araştırması, uygulama performansı izleme ve analizi için araçlar içerir. A...

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial, mutlu müşterilerden içerik toplayıp göstererek zahmetsizce büyümek ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanıcı tarafından oluşturulan eksiksiz bir içerik platformudur. EmbedSocial, ajansların, işletmelerin, etkileyicilerin, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların tüm sosyal içer...

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak, mobil liderlerin uygulama mağazalarındaki uygulamalarının organik ve ücretli performansını optimize etmelerine olanak tanıyan, yapay zeka tarafından desteklenen bir App Store Pazarlama ve İstihbarat Platformudur. AppTweak, ASO İstihbaratı, Arama Ağı Reklamları Kampanya Yönetimi, App Store ...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360® - Küçük işletmeler için 1 numaralı pazarlama platformu®. Tasarımdan pazarlamaya ve CRM'ye kadar ihtiyacınız olan her şey - Markanızı güçlendirin®. Madwire® tarafından desteklenmektedir Marketing 360, tümü tek bir güçlü platform aracılığıyla sağlanan entegre pazarlama yazılımı (teknol...

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucun...

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity, yerel arama ve harita keşfini geliştirmek, doğrudan müşteri etkileşimi (incelemeler, öneriler, Soru-Cevap ve gönderiler) yoluyla ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı oluşturmak için konumlar arasında içgörüleri keşfetmek için bir araç paketi sağlayarak, çok konumlu işletmeler ve ajansl...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...

Text Request

Text Request

textrequest.com

Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, ...

Yext

Yext

yext.com

Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

ReviewsOnMyWebsite, işletmelerin sosyal kanıtı artırmaya ve müşterileriyle güven oluşturmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi incelemelerini izlemelerine, talep etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olur.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal özel bir yerel SEO platformudur. Güçlü yerel SEO araçları ve raporları, ajansların ve markaların yerel sıralamaları iyileştirmesine, yerel aramadan daha fazla trafik ve potansiyel müşteri oluşturmasına ve incelemeleri/itibarı yönetmesine olanak tanır. iProspect, Mediacom, Hilton ve Ikea ...

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer çevrimiçi değerlendirme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sah...

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama p...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede ...

Appbot

Appbot

appbot.co

Appbot, mobil ekipler için uygulama inceleme ve derecelendirme araçları sunar; böylece kullanıcıların uygulamanız hakkında ne hissettiğini dakikalar içinde görebilirsiniz. Appbot, BMW, Twitter, Microsoft ve Deutsche Bank gibi şirketlerden binlerce kullanıcı tarafından seviliyor. Appbot, iTunes, Goog...

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...

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