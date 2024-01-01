Alternatifler - Brightly
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Event Temple
eventtemple.com
Ödüllü Otel ve Mekan Yönetim Yazılımı Oteller ve mekanlara yönelik kullanımı kolay çözümümüzle zamandan tasarruf edin ve gelirinizi artırın.
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Eventeny
eventeny.com
Bunun için bir etkinlik yönetim sisteminiz var! Şahsen, hibrit ve çevrimiçi etkinliklerinize dahil olan her şeyi tek bir yerden kolayca yönetin!
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Propared
propared.com
Propared – Sanat ve Etkinlik Organizasyonları Üretim Planlama Yazılımı
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
EventsX
eventsx.com
EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etk...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc, tiyatrolarınızı ve performans sanatları merkezlerinizi ayırtmak ve yönetmek için kullanılan yeni nesil otomatik bulut tabanlı Mekan rezervasyonu ve Etkinlik yönetimi yazılımıdır.
serVme
servmeco.com
SerVme, rezervasyonları, masa yönetimini, güçlü pazarlama CRM'sini, yeniden katılım ve misafir anketlerini güçlü analizlerle birleştiren eksiksiz bir misafir deneyimi platformudur. Amaca yönelik bir konaklama platformu olan serVme, Telefonlar, POS, PMS, ödemeler ve CRM gibi mevcut konaklama yığınını...
QReserve
get.qreserve.com
Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon fo...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Toplantı odalarınızı ve hizmetlerinizi gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve dinamik fiyatlandırma ile çevrimiçi olarak satın. Rezervasyon Motorumuzla doğrudan kendi web siteniz üzerinden anında rezervasyon veya RFP alın.
Locaboo
locaboo.com
Modern organizasyonlar ve ekipler için alan yönetimi ve rezervasyon iş akışının tamamını birleştiriyoruz, böylece herkes alan, spor ve etkinliklere kısa sürede, herhangi bir zamanda ve hiçbir çaba harcamadan mümkün olan en kolay erişime sahip oluyor. Locaboo, Avrupa'nın uzay, spor ve etkinliklere yö...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen, düğün ve etkinlik sektörü için oluşturulmuş hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Releventful
app.releventful.com
Releventful, etkinlik sektörü işletme sahiplerine, zamandan ve paradan tasarruf ederken onları düzenli ve bağlantıda tutmak için tasarlanmış hepsi bir arada araç seti sağlar.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo'nun merkezi Denver, Colorado yakınlarındadır ve 2019 yılında Dean Evans and Associates'in kurucusu ve EMS Planlama Yazılımı sisteminin yaratıcısı Dean Evans tarafından başlatılmıştır. Mazévo, odaları ve etkinlikleri planlamak için en iyi yazılımı ve en iyi müşteri hizmetini sağlamaya kendini ...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific, Güneydoğu Asya merkezli etkinlik mekanları için tek noktadan mekan yönetimi yazılımıdır. Yüzlerce işletme, CRM, Raporlama ve İstatistik, Akıllı Planlama, Mekan Yönetimi, E-posta Pazarlama, Ödeme ve çok daha fazlası gibi gelişmiş mekan yönetimi yazılımı özelliklerinden yararlandı.
Venjue
venjue.com
Venjue, etkinlik işletmelerinin daha fazla talebi misafire dönüştürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir mekan yönetim aracıdır. Venjue, ilk başvurudan son konuğa kadar etkinliklerinizin her yönünü kolaylaştırmanıza yardımcı olarak daha büyük hacimli işlerle başa çıkmanıza olan...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönet...
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme ar...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel a...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada et...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; e...
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anke...
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş mer...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kurulu...
Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web site...
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yö...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayeler...