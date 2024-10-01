Alternatifler - BrightEdge
Google Trends
trends.google.com
Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...
Google Search Console
google.com
Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullan...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Keyword Tool
keywordtool.io
Anahtar Kelime Aracı, SEO ve PPC anahtar kelime araştırması için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcının 1 numaralı (ÜCRETSİZ) alternatifidir ᐈ Saniyeler içinde 1.000'lerce ✅ uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun!
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
Keyword Search
keywordsearch.com
KeywordSearch, dünyanın en iyi YouTube pazarlama uzmanları tarafından geliştirilen AI Algoritmamızı kullanarak kullanıcıların en güçlü YouTube Anahtar Kelimelerini keşfetmelerine yardımcı olur. KeywordSearch ayrıca kullanıcıların dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için YouTube Reklamları için en iyi...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Ye...
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revealer ihtiyacınız olan tek SEO platformudur. Yüzbinlerce pazarlamacı, dijital pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmek için Anahtar Kelime Gösterici'yi kullandı.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...
GetKeywords
getkeywords.io
Hiçbir gerçek anlamı ve güncel olmayan verileri olmayan binlerce anahtar kelime önerisi arasında gezinmekten bıktınız mı? 100.000'den fazla Konum ve Milyarlarca Anahtar Kelime Fikri ile şehir düzeyinde veriler mi arıyorsunuz? Yalnızca anahtar kelime doldurmayla Hacim ve TBM yerine kitle davranışı ve...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazmaya kadar tüm süreci basitleştiren bir SEO içerik iş akışı yazılımıdır. Tüm SEO seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır. Araç, ilgi çekici içerik fikirleri ve yeni konular bulmak için bir Konu Keşfi aracı, bir içerik stratejisi için doğr...
Surfer
surferseo.com
Surfer, erişilebilir araçlar ve veriye dayalı bilgilerle ajanslara, ekiplere ve pazarlamacılara SEO'yu fethetme gücü veriyor. Tahmini süreçten çıkararak, daha basit, daha akıllı SEO büyümesine yönelik net bir yol sağlıyoruz. İkinci tahminlere elveda deyin: - Yenilikçi Topikal Haritamızla zahmetsizce...
SpyFu
spyfu.com
SpyFu, SEO ve PPC için rekabetçi bir istihbarat aracıdır. Bir alan adının sıralandığı tüm anahtar kelimeleri (sıralanan içerik dahil), Google'da satın aldığı reklamları ve en güçlü rakiplerini görmek için yazabilirsiniz. Ayrıca derinlemesine anahtar kelime araştırması da yapabilirsiniz. Bunu satın a...
SEOmonitor
seomonitor.com
SEOmonitor, SEO ajanslarına anahtar kelime performansını yüksek doğrulukla planlama ve izleme, organik anahtar kelimeleri dönüşümler ve oturumlarla bağlama, yüksek hassasiyet ve algoritma şeffaflığıyla SEO tahmini yapma ve anahtar kelimeleri ve web sitelerini verilerle kısıtlama olmaksızın araştırma...
RankIQ
rankiq.com
Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...
SEOmatic
seomatic.ai
Seomatic, içerik oluşturmayı otomatikleştirmek ve ölçeklendirmek için kod gerektirmeyen bir araçtır. Programatik SEO'yu etkinleştirerek web sitesi trafiğini artırmaya yardımcı olur. Yapay zeka yazıcısı sayesinde kullanıcılar, minimum çabayla toplu olarak yüksek kaliteli içerik oluşturabilir. Ayrıca...
AccuRanker
accuranker.com
AccuRanker, Kurumsal SEO ve SEO Ajansları için dünyanın en hızlı, en doğru anahtar kelime sıralaması takibidir. Yazılımımız 32.000'den fazla müşteriye "onsuz yaşayamayacakları" özellikler sunuyor. Güçlü bir altyapıyla birleştirilen derinlemesine analiz, doğru, hızlı ve güncel veriler sağlayarak tahm...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, içerik projelerini tek bir yerden beyin fırtınası yapmanıza, araştırmanıza ve planlamanıza yardımcı olan ücretsiz bir araçtır. Hiçbir zaman fikirlerin tükenmemesini ve içeriğiniz için her zaman doğru anahtar kelimeleri bulmanızı sağlayan güçlü AI veritabanıyla içerik ana hatları, özetl...
SEOptimer
seoptimer.com
SEOptimer, bir web sitesini 30 saniyeden kısa sürede kapsamlı bir şekilde inceleyebilen bir Web Sitesi Denetim ve Raporlama platformudur. Arama Motorlarının bir sayfayı sıralarken önem verdiği önemli faktörlerin yanı sıra sayfa yükleme hızı ve mobil kullanılabilirlik gibi kullanıcılar için önemli ol...
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacak...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
Sitechecker
sitechecker.pro
Sitechecker, arama görünürlüğünüzü ölçmek, izlemek ve geliştirmek için kullanımı kolay bir platformdur. Web sitesi sahipleri, pazarlama ajansı sahipleri, SEO uzmanları, pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için mutlaka sahip olunması gereken bir araç setidir. Üzerinde çalıştığınız daha fazla web site...