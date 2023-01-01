Alternatifler - Brandwatch Consumer Intelligence
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Quantcast
quantcast.com
Açık internette reklam vermeye tamamen yeni bir yaklaşım getiriyoruz.
GWI
gwi.com
GWI tarafından desteklenen isteğe bağlı tüketici araştırması. Parmaklarınızın ucundaki küresel tüketici verileriyle hedef kitlenizi anında anlayın.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
Choozle
choozle.com
Choozle, tüm pazarlamacıların ve reklamverenlerin kullanabileceği bir dijital reklamcılık yazılımıdır. Dijital reklamcılığı kolay ve basit hale getiriyoruz. Daha fazlasını buradan öğrenin!
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern provides audience insights to companies by using data science to turn public expression into actionable persona sets. Traditional market research is time-consuming, unreliable at scale and prone to bias. People Pattern uses complex data science techniques to extract actionable marke...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph's help you measure the value of sponsorships and understand your audience as an end-to-end platform for audience intelligence and sponsorship evaluation.
Resonate
resonate.com
The Resonate Ignite Platform is the only AI-driven consumer data and analytics platform that seamlessly accelerates insights into action. Log in for instant access to hyper-relevant, fresh consumer market research on today’s consumer. Ignite delivers more than 14,000 real-time, proprietary, values-d...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial is the industry’s only cross-platform social audience insights provider, empowering informed, data-driven marketing decisions across global agencies and Fortune 500 brands. StatSocial’s Silhouette™ platform provides rich, omni-channel social audience data enabling marketers to take action...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...