Alternatifler - BrandChamp
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Evolup
evolup.com
Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Offer18
offer18.com
Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.
Involve Asia
involve.asia
Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
Admitad
admitad.com
Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...