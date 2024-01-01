Alternatifler - BrandChamp

Later

Later

later.com

Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

LTK

LTK

shopltk.com

Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.

Simplero

Simplero

simplero.com

Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...

Awin

Awin

awin.com

Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.

Offer18

Offer18

offer18.com

Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi

Admitad

Admitad

admitad.com

Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Talkable

Talkable

talkable.com

Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

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