Alternatifler - Boxy SVG

Figma

figma.com

Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklere sahip, öncelikle web tabanlı bir vektör grafik düzenleyicisi ve prototip oluşturma aracıdır. Android ve iOS için Figma Mirror yardımcı uygulamaları, Figma prototiplerinin mobil cihazlarda görüntül...