WebCatalog
BOXED

BOXED

boxed.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BOXED çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Boxed ile çevrimiçi olarak toplu olarak satın alın. Yiyecek, ev ürünleri ve sağlık malzemeleri gibi toptan ürünler satın alın. Kapınıza kadar teslimat hizmeti alın.

Web Sitesi: boxed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BOXED ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

On Time Supplies

On Time Supplies

ontimesupplies.com

Dollar Tree

Dollar Tree

dollartree.com

Family Dollar

Family Dollar

familydollar.com

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Iceland

Iceland

iceland.co.uk

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

BJ's Wholesale Club

BJ's Wholesale Club

bjs.com

Nykaa

Nykaa

nykaa.com

Brandless

Brandless

brandless.com

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

Voilà

Voilà

voila.ca

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası