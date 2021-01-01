Alternatifler - Bouncer
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Parcel
parcel.io
E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on acid, önde gelen e-posta dağıtım öncesi kontrol listesidir ve erişilebilirlik kontrollerinden e-posta önizlemelerine kadar e-posta pazarlama iş akışınızın yapılandırılabilir bir parçasıdır.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbiriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza pozitif ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
mails.ai
mails.ai
Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
Warmy
warmy.io
E-posta Kanalınızı Güvenilir kılmak için e-posta teslimine yönelik otomatik hepsi bir arada araç. En gelişmiş yapay zeka otomatik süreçlerini kullanan, en yüksek e-posta teslim edilebilirliğine sahip E-posta Pazarlama kampanyaları için hazır posta kutuları.
Transpond
transpond.io
Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
MailChannels
mailchannels.com
Müşterilerinizin e-postalarının her zaman teslim edildiğinden emin olun. E-posta Dağıtım Platformumuz, sunucuların engellenenler listesine alınmasını önler ve e-posta güvenlik sorunlarını proaktif olarak tespit eder.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...