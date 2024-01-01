Alternatifler - botsplash

Xenioo

xenioo.com

Xenioo, profesyonellere ve işletmelere botlarını birden fazla kanalda oluşturma ve yayınlama yetkisi veren, tanınmış, güçlü ve esnek bir platformdur. Xenioo'yu mümkün olan en hızlı ve en iyi özelliklerle dolu chatbot platformunu sağlama misyonuyla 2017'nin başlarında kurduk. Xenioo'nun chatbot olu...