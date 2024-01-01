Alternatifler - Booksy
FitOn
fitonapp.com
İsteğe bağlı ücretsiz fitness dersleri, kişiselleştirilmiş egzersiz planları ve rehberli meditasyonlarla kilo verin, formda kalın ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kendinizi harika hissedin.
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Glamsquad
glamsquad.com
Combines seamless technology, the most talented beauty professionals and your beauty goals, to empower you to look amazing, feel amazing and be amazing – on your own terms.
Zeel
zeel.com
Zeel offers the most reliable on-demand massage service in as little as an hour, or up to a month in advance, seven days a week, 365 days a year, with start times as early as 8am and as late as 10:30pm.
Manicare
manicare.com.au
Australia’s trusted essential skin tech & beauty tools for over 40 years.