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Bir anlık, çarpık bir duygu sanılarak, gömülen samimiyetin üzerinde toz birikiyor.<br>Korkakların, birbirlerine olan sevgiden çok, birbirlerini kaybetmeme arzusuyla her gün erteledikleri yarının romantizmi.

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