WebCatalog
BOAST Groupware

BOAST Groupware

boastgw.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BOAST Groupware çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BOAST Groupware, tek oturum açmayla 15 tam entegre modül sunan, mevcut uygulamalarınızla da entegre olabilen ve böylece kapsamlı, kullanımı kolay bir çözüm sunan tek iş yazılımı platformudur. BOAST modülleri şunları içerir: giderler, eğitim, belgeler, projeler, biletleme/vakalar, varlık yönetimi, konferans, zaman çizelgeleri, CRM, satış işlemleri, özel raporlar, iş akışları, şifre kasası, kişiler ve ayrıca izin takibi. BOAST işi kolaylaştırıyor! BOAST'ın bugün işinizi kolaylaştırmasına izin verin.

Web Sitesi: boastgw.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BOAST Groupware ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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