BOAST Groupware, tek oturum açmayla 15 tam entegre modül sunan, mevcut uygulamalarınızla da entegre olabilen ve böylece kapsamlı, kullanımı kolay bir çözüm sunan tek iş yazılımı platformudur. BOAST modülleri şunları içerir: giderler, eğitim, belgeler, projeler, biletleme/vakalar, varlık yönetimi, konferans, zaman çizelgeleri, CRM, satış işlemleri, özel raporlar, iş akışları, şifre kasası, kişiler ve ayrıca izin takibi. BOAST işi kolaylaştırıyor! BOAST'ın bugün işinizi kolaylaştırmasına izin verin.

Web Sitesi: boastgw.com

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