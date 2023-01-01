WebCatalog
Blueground

Blueground

theblueground.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Kendinizi evinizde hissedin, serbestçe dolaşın. Tasarımcı, mobilyalı dairelerden oluşan küresel bir ağ ile bir ay, bir yıl veya daha uzun süre sizinle birlikte taşınan evi deneyimleyin.

Web Sitesi: theblueground.com

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