Alternatifler - Blogify
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.
Wordtune
wordtune.com
Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Copy.ai
copy.ai
Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
Rytr
rytr.me
Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Writer
writer.com
Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.
TextCortex
textcortex.com
Tüm İçeriğinizi Yazmak için Tek Bir Yapay Zeka Aracı. Saniyeler içinde yazılan pazarlama, satış ve web sitesi metni. Son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. 1000'den fazla platforma entegre edilmiştir.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
GravityWrite
gravitywrite.com
İçerik Oluşturmanızı Yapay Zeka ile Güçlendirin. Saniyeler içinde bloglar, reklam kopyaları, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun!
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!
Ludwig
ludwig.guru
Fikirlerinizi ifade etmek için mükemmel kelimeyi veya cümleyi bulmanıza yardımcı olan dilsel arama motoru ve akıllı çevirmen.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Yapay zekanın içeriğinizi saniyeler içinde yazmasına izin verin. Yazarın tıkanıklığı olmadan. Birkaç anahtar kelime sağlayın ve dünya hakkında geniş bilgi birikimine sahip birinci sınıf yapay zekamızı kullanarak bunları anında tam uzunlukta makalelere ve pazarlama içeriğine dönüştürelim.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
NeuronWriter
neuronwriter.com
Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!
Molin AI
molin.ai
Anında İçerik Oluşturun. Molin, birkaç kelimeden benzersiz ve yüksek kaliteli içeriği yalnızca saniyeler içinde yazan bir yapay zekadır.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.
Textero AI
textero.ai
Yapay zeka ile daha iyi yazın
Headline Studio
coschedule.com
1 Numaralı Ücretsiz Başlık Analizörü. Trafiği, Paylaşımları ve Arama Sonuçlarını Yönlendiren Başlıklar Yazın.